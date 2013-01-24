  1. جامعه
۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

تاکید وزارت بهداشت بر دو شغله نبودن پزشکان

تاکید وزارت بهداشت بر دو شغله نبودن پزشکان

معاون درمان وزارت بهداشت از ضرورت اقدامات لازم برای به وجودآوردن زیرساختهای لازم در جهت اجرایی شدن قانون دو شغله نبودن پزشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن امامی رضوی گفت: قانون منع دو شغله بودن مدیران قانون جدیدی نیست و برای پزشکان این قانون قبلا در برنامه پنجم توسعه کشور نیز تصویب شده است.

وی افزود: در طول دو سالی که برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده است زیرساختها را اجرایی کرده ایم ولی اجرای این قانون نیاز به نظارت، فرهنگسازی، لحاظ کردن منابع و همکاری جامعه پزشکی و مردم دارد که انشاالله انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تمام وقت شدن پزشکان در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و شاغل نبودن همزمان آنان در مراکز دولتی و خصوصی یکی از قوانین برنامه پنجم توسعه کشور است.

کد مطلب 1799260

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