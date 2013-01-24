ناصر پویان فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان بارشهای پاییزه سال جاری در استان 49 ملیمیتر بود که نسبت به میانگین بلندمدت پاییز که 24 میلیمتر است، حدود 105 درصد افزایش نشان می دهد.

وی عنوان کرد: این بارشها بسیار خوب و مطلوب بود و در صورتی که در بهار نیز از این بارشها برخوردار باشیم، تابستان پرآبی را پشت سر خواهیم گذاشت.

بارش باران در یک صبح روز پاییزی در یزد

پویان فر با بیان اینکه یزد چندین سال خشکسالی را تجربه کرده است، افزود: میزان خسارات خشکسالی ها به اندازه ای است که با این بارشها قابل جبران نیست و در صورتی که حداقل سه سال متوالی در فصل پاییز شاهد بارشهایی به این نحو باشیم، خشکسالی ها جبران می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با پیش بینی وضعیت هوا در استان یزد گفت: آسمان استان یزد صاف تا کمی ابری همراه با افزایش سرعت باد پیش بینی می شود و این شرایط تا پایان روز جمعه در یزد حاکم خواهد بود.

پویان فر عنوان کرد: در روز پنج شنبه و جمعه افزایش باد در شهرهای مختلف این استان پیش بینی می شود.