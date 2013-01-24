امضای تفاهم نام همکاری دانشگاه‌ بین المللی قزوین و کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تفاهم نامه همکاری که به امضای رئیس موسسه امور خاورمیانه دانشگاه میانگجی و معاون روابط بین الملل دانشگاه بین المللی قزوین رسید، بر افزایش سطح همکاری های علمی فیمابین تاکید شده است.

پرفسور لی، رئیس موسسه امور خاورمیانه دانشگاه میانگجی کره جنوبی گفت: در این دانشگاه 18 هزار دانشجو تحصیل می کنند که 300 نفر آنها را دانشجویان سایر کشورها تشکیل می دهند.

وی، ایجاد رابطه بین دانشگاه بین المللی امام قزوین و دانشگاه کره را فرصتی برای گسترش روابط بین ایران و کره جنوبی دانست و افزود: داشتن رابطه با دانشگاه امام قزوین تأثیر مثبت در ارتقاء مطالعات و روابط بین دو دانشگاه خواهد داشت.

وی از تلاش این موسسه علمی برای تشکیل انجمن مشترک ایران و کره خبر داد و افزود: با توجه به تاسیس دانشکده ایران شناسی و اسلام شناسی در دانشگاه میانگجی کره جنوبی، در صدد استفاده از استادان دانشگاه بین المللی امام قزوین برای گسترش ایران و اسلام شناسی هستیم.

در این نشست میرحسینی معاون روابط بین الملل دانشگاه بین المللی قزوین هم خواستار افزایش همکاری در حوزه تبادل استاد و دانشجو، چاپ مقالات علمی، برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت، برگزاری نشست ها تخصصی و همایش های مشترک شد.