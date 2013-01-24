قدرت الله باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، دیدار تیمش با گیتی پسند اصفهان را سخت و نفس گیر عنوان کرد و اظهار داشت: آنها تیمی هستند که از بازیکنان مطرحی برخوردارند اما در حال حاضر بهترین فوتسالیست های ایران در ترکیب صبای قم هستند.



وی با بیان اینکه صبای قم از هر نظر برای دیدار خارج از خانه برابر گیتی پسند آماده است، بیان کرد: با انگیزه بالا، هماهنگی تیمی و تکنیک بالایی که بازیکنان صبا دارند هرگز نمی گذاریم هیچ تیمی از قهرمانی صبای قم در لیگ برتر فوتسال جلوگیری کند.



مربی تیم فوتسال صبای قم در ادامه شرایط بازیکنان تیمش برای مصاف هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتسال برابر گیتی پسند اصفهان را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز داشت: این نهمین بازی خارج از خانه ما است و می خواهیم با دست پر به قم باز گردیم و همچنان شانس اول قهرمانی باشیم.



وی ادامه داد: فیلم آخرین بازی گیتی پسند اصفهان در دیدار هفته هفدهم با شهرداری ساوه را به دقت آنالیز کرده ایم، گیتی پسند اصفهان همواره از تیم های خوب لیگ برتر فوتسال بوده اما این بار اجازه نمی دهیم آنها در خانه خود از صبای قم امتیاز بگیرند.



باقری عنوان داشت: در دوره های مختلف لیگ برتر فوتسال بارها سابقه بازی کردن در سالن پیروزی اصفهان برابر تیم تیم های مختلف این شهر را دارم و بازیکنان ما نیز در فصول مختلف در این سالن برابر حریف قرار گرفته اند بنابراین هم با تجربه هستیم و هم با انگیزه بالا می خواهیم این بازی را با برد پشت سر بگذاریم.



وی اظهار کرد: تیم فوتسال صبای قم برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول رده‌بندی مسابقات لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، به کسب سه امتیاز این دیدار حساس نیاز دارد تا بازیکنان با روحیه مناسب‌تری در ادامه بازی‌ها به مصاف حریفان بروند.



مربی تیم فوتسال صبای قم در مورد برد هفته گذشته تیم صبای قم در مصاف با تیم شهرداری ساوه، تاکید کرد: با توجه به اینکه در خانه بازی می‌کردیم و تیم شهرداری تیم رده نهم جدول بود و حریف نسبتا قدری به شمار می‌رفت، در مجموع بازی خوبی ارائه کردیم و به خوبی توانستیم از موقعیت‌های خوب گلزنی خود به خوبی بهره‌برداری کنیم زیرا دقت بازیکنان ما در مقابل دروازه تیم حریف در کسب این نتیجه تاثیرگذار بود.



صبای قم و گیتی پسند اصفهان عصر جمعه در هفته نوزدهم لیگ برتر با یکدیگر دیدار می‌کنند.