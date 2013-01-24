به گزارش خبرنگار مهر، فرانکو بارهسی مدافع سالهای پیش تیم ملی فوتبال ایتالیا و باشگاه میلان، درحالی بامداد امروز پنجشنبه وارد تهران شد که مورد استقبال حمید استیلی رئیس آکادمی، مشیری مسئول روابط بینالملل و قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس قرار گرفت.
طبق برنامه اعلام شده قرار بود این مدافع مشهور ساعت 4:05 دقیقه بامداد وارد تهران شود که پروازش 30 دقیقه زودتر به زمین نشست. البته با هماهنگی صورت گرفته از سوی باشگاه پرسپولیس، بارهسی از جایگاه تشریفات خارج شد و در هنگام خروج دسته گل و شال قرمزی را از حمید استیلی دریافت کرد.
بارهسی که قرار است امروز از امکانات باشگاه پرسپولیس بازدید کند و فردا جمعه هم با حضور در ورزشگاه آزادی این دیدار را از نزدیک به نظاره بنشیند، در مواجهه با خبرنگاران گفت: خوشحالم برای نخستینبار به کشوری آمدهام که فرهنگ و تمدن غنی دارد.
وی با ابراز خوشحالی از اینکه همکاری با پرسپولیس باعث سفرش به ایران و دیدن این کشور شده، افزود: برای تماشای دربی تهران و بازدید و بررسی وضعیت آکادمی پرسپولیس به تهران آمدهام تا بتوانیم به پرسپولیس برای توسعه آکادمی فوتبالش کمک کنیم.
مدافع مشهور و پیشین تیم فوتبال میلان خاطرنشان کرد: محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در سفر به ایتالیا، صادقه به ما (مسئولان باشگاه میلان) اعلام کرد، میخواهیم از تجربه شما برای پیشرفت فوتبالمان الگوبرداری کنیم و مذاکراتی در این خصوص با ما انجام داد.
وی اضافه کرد: رویانیان در این بازدید تصاویری از باشگاه پرسپولیس را ارائه کرد که در بین آنها، تصاویر از دربی تهران هم وجود داشت. برای من حضور بیش از 100 هزارتماشاگر در ورزشگاه آزادی برای تماشای یک بازی غیر قابل باور و حیرت آور بود، به همین دلیل انگیزهام برای تماشای این بازی از نزدیک بیشتر شد.
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