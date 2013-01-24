همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران ظهر پنجشنبه با حضور پژوهشگران، محققین، دانشجویان آغاز به کار کرد.

ایجاد بستری مناسب جهت تبادل اطلاعات و به نمایش گذاشتن جدیدترین دستاوردهای پژوهشی نجوم نظری و رصدی پژوهشگران، اساتید ، دانشجویان و منجمین در سطح داخلی و بین المللی، بالا بردن و ارتقای دانش نجوم در سطح آکادمیک و آشنایی بیشتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی با زمینه های تخصصی و کاربردی علم نجوم در کشور از اهداف اصلی این همایش است.

همچنین ساختار و تحول سیستم های ستاره ای، سیاره ای و کهکشانی، محیط های بین ستاره ای، کیهان شناسی مشاهده ای، کیهان شناسی نظری و گرانش، تابش زمینه کیهانی و پرتوهای کیهانی و ابزارهای نجومی و تمام زمینه های مرتبط با علم نجوم و اخترفیزیک از محورهای این همایش است.