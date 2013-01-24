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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

همایش اقتصاد مقاومتی در لرستان برگزار شد

همایش اقتصاد مقاومتی در لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: همایش اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان استانی در خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش اقتصاد مقاومتی ظهر پنج شنبه در محل سالن همایشهای جهاد کشاورزی استان لرستان و با حضور معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندای لرستان، اساتید و کارشناسان، کارکنان ادارات استان لرستان و ... برگزار شد.

مسئول بسیج ادارات استان لرستان و دبیر همایش اقتصاد مقاومتی در این همایش در سخنانی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: این همایش در راستای منویات مقام معظم رهبری در استان لرستان برگزار شد.

سرهنگ غلامی با بیان اینکه همایش اقتصاد مقاومتی با محوریت بسیج ادارات استان لرستان برگزار شده است افزود: با توجه به اینکه امروز محور اصلی تلاش دشمن تهاجم اقتصادی علیه ایران است بسیج ادارات استان لرستان به عنوان بازوی ولایت و پاسداران انقلاب اسلامی همایش اقتصاد مقاومتی را در لرستان برگزار کرده است.

دبیر همایش اقتصاد مقاومتی استان لرستان با اشاره به همکاری سایر نهاد ها و دستگاههای اجرایی لرستان در رابطه با برگزاری این همایش افزود: جهاد کشاورزی، شهرداری خرم آباد، بنیاد شهید و ... در برگزاری این همایش همکاری لازم را داشته اند.

کد مطلب 1799295

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