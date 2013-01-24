7000 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در مریوان کشف و ضبط شد

نورالله آزادبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای مبارزه قاطع و مستمر با ورود و خروج کالاهای قاچاق، مرزبانان شهرستان مریوان در پست مراقبت بازارچه مرز باشماق موفق به کشف و ضبط شش هزار و 907 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق شدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این مواد قاچاق در داخل اتوبوس حامل مسافر به شیوه ای کاملا ماهرانه جاسازی شده بودند، افزود: ماموران در بازرسی دقیق از اتوبوس حامل مسافران از عراق به سنندج توانستند این محموله ها را کشف و به ستاد هنگ مرزی منتقل کنند.

فرمانده هنگ مرزی مریوان با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز نه تنها به بخش اقتصادی کشور زیان می زند، ادامه داد: این کار لطمات بسیار جدی دیگری را نیز به دنبال دارد و نبود استاندارد بهداشتی بر روی کالاهای بهداشتی و درمانی می تواند سلامت فرد مصرف کننده را به خطر اندازد.

آزادبخت یادآور شد: مرکز بهداشت و درمان کشور مصرف مواد و کالاهای بهداشتی و درمانی قاچاق که همواره از راه مرزها وارد کشورمان می شود را به دلیل نبود آرم استاندارد مورد تایید قرار نداده و یکی از خطرناک ترین مواد برای جسم و جان مصرف کنندگان این نوع مواد هستند.

وی بیان کرد: وزارت بهداشت و درمان ایران همواره در مورد استفاده از کالاهای بهداشتی و درمانی قاچاق با دادن هشدار به مصرف کننده ها آنها را از عوارض جانبی این نوع محصولات آگاه می سازد که متاسفانه مردم همواره به دلیل ارزان بودنشان نسبت به انواع اقلام ایرانی آن را مصرف می کنند.