نخستین کارگاه آموزشی ساخت در و پنجره پروفیل در زاهدان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل مرکز آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان در مراسم افتتاح این کارگاه اظهار داشت: ورود این تکنولوژی باعث تحول شگرف در مدیریت منابع انرژی خواهد شد و سهم بسزایی در کاهش هدر رفت انرژی در حوزه ساختمان دارد.

محمد جهان تیغی گفت: این کارگاه با مساحت 250 مترمربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون ریال راه اندازی شده و از ظرفیت آموزشی 240 نفر دوره در دو شیفت برخوردار است.

وی تجهیزات و دستگاه های برش دهنده دوسر، دستگاه جوش دو سر، دستگاه پلیسه گیر، فرزکپی، دستگاه برش دهنده زهوار و دستگاه مولیون را به عنوان تجهیزات موجود در این کارگاه برشمرد.

وی بیان داشت: طول دوره آموزشی در و پنجره ساز پروفیل 110 ساعت تعیین شده و ثبت نام از متقاضیان از طریق اینترنت ادامه دارد.