مهران امن ترین مرز برای تردد زائران و حمل محموله های باری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بهرام‌نیا در نشست مسائل مرز مهران در استانداری ایلام اظهار داشت: دستگاه های متصدی کنترل و بازرسی در پایانه مرزی مهران طرح عملیاتی خود جهت ساماندهی هر چه بهتر مرز مهران در قالب مدیریتی واحد ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه مرز بین‌المللی مهران یکی از ظرفیت‌های بزرگ استان و کشور است، بیان داشت: برنامه ریزی ، طراحی وتدابیرلازم برای ساماندهی مرز باید بصورت افق بلند مدت نه مقطعی، انجام شود .

این مسئول با بیان اینکه مرز بین المللی مهران در مقیاس جهانی از لحاظ زیر ساختهای لازم، ویژگی منحصر به فردی دارد عنوان داشت: امنیت مرز مهران باید همواره پایدارباشد که این موضوع مستلزم حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و فراهم نمودن زیر ساختهای لازم در این زمینه است .

بهرام نیا توسعه فعالیت‌های مرزی و رفع مشکلات آن را مهمترین دغدغه مسئولان استانی دانست وگفت: براساس قانون و ضوابط مشخص باید بستری فراهم شود تا رضایتمندی زائرین را بدنبال داشته باشد .

وی با تاکید بر نظارت لازم و اجرای دستورالعمل ها و قوانین ومقرر ات تصریح کرد: با عنایت به اینکه شماری از دستگاه‌های متولی از جمله پایانه، گمرک، مرزبانی، نیروی انتظامی، بهداشت، هلال احمر و ... در این مرز حضور دارند و هر کدام از دستگاه‌ها پیگیر مأموریت‌های ذاتی خود هستند، برای توسعه فعالیت‌ها و ساماندهی مدیریت یکپارچه مرز برنامه هایی را در دست اقدام داریم که نیازمند همکاری تمام دستگاه های مرتبط است.

معاون سیاسی امنیتی ابراز نمود: بر این اساس همه دستگاه‌های مستقر در مرز در نشست مشترکی مسائل و مشکلات خود را به صورت مکتوب آماده و ارائه کنند تا با همکاری این دستگاه‌ها مشکلات مرز مهران به طور کامل برطرف و ساماندهی گردد .

انتخاب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام به عنوان برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام به عنوان برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت انتخاب شد .

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام به عنوان برگزیده این جشنواره از دست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لوح تقدیر دریافت کرد.

در متن لوح کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمده است: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام نهاد برگزیده در حمایت از انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ایلام اینجانب حضور ممتاز و متمایز جنابعالی را به عنوان برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت تبریک می گویم و امیدوارم عنایات و توجهات حضرت ولی عصر (عج)، اراده معطوف به حرکت دانشجویان و پژوهشگران ایران اسلامی را به سوی اهداف متعالی و قله های پیشرفت در عرصه های مختلف دانش و پژوهش استوار تر و زمینه تحقق حیات طیبه را برای آحاد ملت شریف و مسلمان ایران به ویژه دانشوران برگزیده در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیش از پیش مهیا سازد .

بهره برداری از 131 طرح و پروژه در دهه مبارک فجر در ملکشاهی

فرماندار ملکشاهی گفت: 131 طرح و پروژه و طرح تسهیلاتی در دهه مبارک فجر امسال در شهرستان ملکشاهی به بهره برداری می رسد .

عبدالرضا حسن پور اظهار داشت: تعداد چندین طرح و پروژه نیز در این ایام کلنگ زنی خواهد شد که در مجموع برای این پرژه ها بیش از 29560 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است .

وی افزود: اجرای پروژه آبیاری تحت فشار، اجرای طرح انتقال آب با لوله، اجرای کانالهای انتقال آب کشاورزی، مسکن مهر مدد جویی، تأمین برق خانوارهای روستای انجیر، اصلاح شبکه فشار ضعیف روستای میان تنگ و کلک، نصب ترانس خیابان طالقانی شهر ارکواز و روستاههای قلعه جوق و خوشادول شوهان، چندین واحد مرغداری 20 هزار قطعه ای مرغ گوشتی، 73 طرح زنبور داری و احداث باغات از جمله پروژه های شاخصی هستند که در ایام الله دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهند رسید.

عملکرد شهرداری های 22 گانه ایلام ارزیابی می شود

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استاندار ایلام از ارزیابی عملکرد شهردرای های 22 گانه این استان خبر داد .

محمد ارجمندی گفت:‌ کارشناسان اداره شهری و شوراهای استانداری ایلام در راستای اجرای قانون ضمن بازدید از شهرداری های 22 گانه استان، به بررسی وضعیت عملکرد آنها پرداختند .

وی ادامه داد: در راستای اجرای قانون نسبت به ارزیابی شهرداریهای استان براساس 180 آیتم تنظیم شده ارزیابی خواهند شد .

وی گفت: این عناوین در زمینه بهبود خدمات رسانی شهر داریها به مردم، بررسی مشکلات شهر و شهرداری و تعیین راهکارهای مناسب برای برطرف کردن تنگناها از مهم ترین اهداف ارزیابی عملکرد بوده است .

وی اظهار داشت: در این بازرسی ها فعالیت های خدماتی، اداری،‌ عمرانی، مالی و کارکنان شهرداری ها و همچنین شوراهای اسلامی شهر مورد ارزیابی قرار گرفته است .

ارجمندی افزود: شهرداران نمونه استان ایلام پس از استخراج نتایج این بازرسی و ارزیابی عملکرد و برپایه ضوابط و مقررات معرفی خواهند شد .