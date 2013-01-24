18هزار دوز واکسن آنفولانزا در مراکز بهداشتی خراسان رضوی توزیع شد

رضا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 18 هزار واکسن آنفولانزا با شروع فصل سرما در مراکز بهداشتی برای اجرای واکسینه افراد آسیب پذیر توزیع شده است.

وی تاکید کرد: این واکسن علاوه بر مراکز بهداشتی در استان توسط بخش خصوصی در دارو خانه ها نیز توزیع شده است.

سعیدی یادآور شد: افرادی که دارای نقص ایمنی و بیماریهای خاص هستند و زنان باردار، کودکان زیر شش سال و سالمندان تزریق واکسن آنفولانزا برایشان توصیه می شود.

وی افزود: آن دسته از کارگرانی که در مکانهای پر خطر مشغول به کارند از جمله کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی بهتر است از این واکسن استفاده کنند.

سعیدی تصریح کرد: با رعایت بهداشت فردی می توان ازابتلا به این بیماری پیشگیری کرد و از راههای انتقال این ویروس قرارگرفتن در معرض سرفه و عطسه افراد بیمار در اماکن عمومی مانند مدرسه است.

وی یاد آور شد: سرفه، گلو درد، آبریزش بینی، عطسه، تب و درد عضلانی ازعلائم بروز این بیماری درافراد است.