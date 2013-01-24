به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پرند در دیدار با کارکنان و مدیران آموزش فنی و حرفه ای در زاهدان اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار و رفع بیکاری یکی از مسائلی است که همواره به عنوان دغدغه های دولتمردان مطرح بوده است.

وی گفت: دست اندرکاران این سازمان باید بیش از پیش به نقش کلیدی خود به منظور ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در کشور توجه کرده و به توانمندی خود در این راستا بیفزایند.

وی افزود: آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای کلیدی ترین شرط برای اشتغال پایدار و رفع بیکاری در جامعه است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همچنین نجات سیستم آموزشی را مدیون توجه به نظام آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای امکان پذیر دانست و بیان داشت: آموزش مهارت های فناوری به منظور تعدیل در نظام آموزشی نظری ایجاد شده است و با استفاده از این موضوع در طول یک برنامه پنج ساله می توان سطح دانش و قابلیت های دانشجویان مهارتی و نظری را به تعادل رساند.

وی گفت: بر اساس سیاست های کلی اشتغال و برنامه پنجم توسعه و نظام جامع مهارت فناوری، سند راهبردی مهارت فناوری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای طراحی شده است که دارای هشت راهبرد، 27 سیاست و 250 برنامه است که اولین راهبرد آن در خصوص حضور موثر در عرصه های بین المللی است.

پرند طراحی نظام جامع مهارت فناوری را شامل سه زیر نظام مهارت های فناوری، نظام صلاحیت حرفه ای و شرایط احراز اشتغال عنوان کرد و افزود: صلاحیت حرفه ای در این نظام در گرو کسب تجربه کاری، دارا بودن گواهینامه، کسب مهارت، مدرک، اخلاق حرفه ای و آمادگی جسمانی است.

وی اظهار داشت: تاکنون توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح بین المللی مورد غفلت واقع شده بود که در تلاشیم این مسئله را حل کنیم.