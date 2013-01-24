همایش علمای شیعه وسنی در مشهد برگزار می شود

محمود غلامی جامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش با حضور 600نفر از علمای تشیع و تسنن از خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در مشهد برگزار می شود.

وی افزود: در این همایش که در ایام ولادت نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) برگزار خواهد شد استاندارخراسان رضوی و مسئول روابط بین الملل جامعه المصطفی العالمیه و مولوی نذیر احمد سلامی نماینده مجلس خبرگان رهبری از سیستان وبلوچستان سخنرانی خواهند کرد.

کارشناس فرق و مذاهب تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص اهداف این همایش تصریح کرد: تقویت تفکر تقریب و ایجاد همگرایی بین علمای شیعه و سنی از اهداف اصلی این گردهمایی به شمار می آید.

وی افزود: مسائل راهبردی جهان اسلام با بهره گیری از ظرفیت های علمای تشیع و تسنن ،گسترش همگرایی و تحلیل شرائط جهانی است اسلامی از جمله مباحث قابل پیگیری است.

غلامی جامی تاکید کرد: در آستانه سی وچهارمین سالگرد فجر انقلاب و هفته وحدت نقش الگوی اصیل انقلاب اسلامی در ایجاد گسترش بیداری اسلامی برای جهانیان قابل ارائه است.

کارشناس فرق و مذاهب تبلیغات اسلامی خراسان رضوی یادآور شد: در این همایش 400 نفر از علمای تشیع و تسنن خراسان رضوی شرکت دارند.