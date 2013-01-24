اتحاد مسلمانان می تواند دنیا را تسخیر کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی در کلاس درس اخلاق که صبح پنج شنبه در بیت وی برگزار شد، افزود: هر ملت و قومی باید طوری عمل کنند که مورد خشم خداوند قرار نگیرند.

وی تصریح کرد: برخی موارد خشم خدای متعال را موجب می شود که یکی از بدترین اعمالی که در اسلام تأکید فراوان بر دوری از آن شده زناست که آثار دنیایی و اخروی فراوانی برای مرتکبان آن دارد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ادامه داد: اگر زنا زیاد باشد مرگهای ناگهانی افزایش می یابد، به فرموده امام صادق(ع) "جایی که زنا در آن زیاد باشد زلزله هم زیاد است" که اینها اثرات خشم الهی است.

عدم رعایت وزن درست در معاملات، خشم خداوند را در پی دارد

وی سپس به عدم رعایت وزن درست در معاملات نیز اشاره کرد و بیان داشت: عدم رعایت وزن در معاملات هم خیانت محسوب می شود و هم خشم خداوند را در پی دارد، خداوند در آیه 85 سوره هود می فرماید "ای قوم من، پیمانه و ترازو را به داد، تمام دهید، حقوق مردم را کم ندهید و در زمین به فساد سر برمدارید".

امام جمعه ورامین با اشاره به کمال دین اسلام ادامه داد: اسلام دین کاملی است و برای تمام زمینه های زندگی برنامه دارد و اگر امروز مسلمانان در جهان قدری ضعیف هستند به دلیل وجود تفرقه میان آنان است، اگر میان تمام مسلمانان اتحاد وجود داشت، دنیای امروز در تسخیر مسلمانان بود و به همین دلیل وحدت میان مسلمانان همواره مورد تأکید اسلام بوده است.

فاصله میان شیعه و سنی زیاد شده است

وی با اشاره به میلاد رسول اکرم(ص) و هفته وحدت عنوان داشت: متأسفانه در دنیای امروز علیرغم مشترکات فراوان، فاصله میان شیعه و سنی زیاد شده است، البته در دوران معاصر و با عنایت به اقدامات اندیشمندانه حضرت امام(ره) و سایر دانشمندان اسلامی بحث وحدت شیعه و سنی بسیار مطرح شده است.

با سابقه ترین امام جمعه کشور اضافه کرد: این امر بدین معنا نیست که تمام مذاهب اسلامی یکی شوند، اختلافاتی در عقیده وجود دارد، لکن موارد اشتراکی بسیار فراوان است.

وی اختلافات شیعه و سنی "جهل محض" دانست و گفت: غربیها برای استفاده از منابع و امکانات مسلمانان در جهت تضعیف خود آنان ایجاد تفرقه می کنند و پروژه هایی مانند "ترویج سلفی گری و وهابیت" و "شیعه هراسی" از این نمونه است.