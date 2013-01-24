مشترکات مسلمانان بسیار بیشتر از اختلافات است/پرهیز از اهانت به مقدسات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر پیش از ظهر پنجشنبه در دومین همایش وحدت و بیداری اسلامی که در بندرعباس برگزار شد، وحدت را زمینه ساز ایجاد بیداری اسلامی دانست و اظهار داشت: توسعه اسلام در دنیا و همچنین دوام بیداری اسلامی تنها زیر سایه وحدت مسلمانان امکان پذیر است و هر زمان که میان مسلمانان وحدت وجود داشته، رشد و تعالی اسلام در دنیا نیز بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: برخی به اشتباه تصور می کنند وحدت به معنای کوتاه آمدن از عقاید است در حالی که وحدت مورد نظر ما این نیست و ما باید بر روی مشترکات یکدیگر تمرکز داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه دشمنان می خواهند فرصت گرانبهای وحدت را از مسلمانان بگیرند، تصریح کرد: امروز ارزشهای اخلاقی و همچنین بنیان خانواده در دنیا در معرض خطر قرار گرفته و بنیان های شیطانی نیز براساس ضدیت با اسلام فعالیت می کنند که در این شرایط حتی طبق تاکیدات قرآن کریم ادیان الهی باید برای حفظ ارزش های اخلاقی در جوامع با یکدیگر متحد شوند.

حجت الاسلام قاضی عسگر در ادامه سخنان خود پذیرش طرف مقابل را یکی از الزامات وحدت دانست و افزود: ما باید در عین تفاوت در مذهب با یکدیگر متحد باشیم و به اعتقادات و مقدسات یکدیگر احترام بگذاریم، چون اهانت با اخلاق دینی سازگاری ندارد.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم وحدت میان ما پایدار بماند باید در ابتدا یکدیگر را بپذیریم و سپس از دشنام و اهانت به مقدسات یکدیگر دوری کنیم و باور داشته باشیم که رمز موفقیت مسلمانان وحدت است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه مشترکات میان مسلمانان بسیار بیشتر از نقاط اختلافی است، اظهار داشت: مسلمانان شیعه و سنی در اصول با یکدیگر مشترک هستند و باید به جای پرداختن به اندک اختلافات موجود روی نقاط مشترک یکدیگر پافشاری کرده و حقوق یکدیگر را بپذیریم.

حجت الاسلام قاضی عسگر در ادامه به برخی اقدامات دشمن برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان اشاره کرد و گفت: دشمنان با استفاده از برخی افراد فریب خورده شیعه و سنی و عناصر خود در پی ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند و در اوج بیداری اسلامی، مسلمانان را با ایجاد اختلاف در سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان گرفتار کرده اند و با این تفرقه ها زنان و کودکان بی گناه بسیاری در این کشورها کشته شده اند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شرایطی ایجاد شده که مسلمانان می توانند با اتحاد بیشترین رشد و تعالی را در دنیا داشته باشند و قله ها را فتح کنند که دشمنان این مسئله را نمی خواهند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت آغاز بیداری اسلامی را از زمان پیروزی انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب، رشد اسلام در دنیا سرعت چشمگیری به خود گرفت و دشمنان برای جلوگیری از رسیدن انوار انقلاب به سایر کشورها، ایران را محاصره کردند اما امروز شاهد این هستیم که پیام انقلاب اسلامی به تمامی کشورها صادر شده و جهان اسلام بیدار شده است.

حجت الاسلام قاضی عسگر تصریح کرد: تمامی این موفقیت ها به برکت انقلاب اسلامی به وجود و آمده حتی گرایش به اسلام در غرب نیز رشد روز افزونی یافته و در این شرایط تنها وحدت رمز موفقیت مسلمانان است.

وی همچنین در بخش پایانی سخنان خود استان هرمزگان را یکی از مناطق نمونه در وحدت شیعه و سنی دانست و عنوان کرد: در هرمزگان مردم مسلمان همواره زندگی مسالمت آمیزی در کنار یکدیگر داشته اند و باید با فرهنگ سازی پایه های این وحدت را تقویت کرد.

به گزارش مهر، دومین همایش وحدت و بیداری اسلامی همزمان با آغاز هفته وحدت با حضور علمای شیعه و سنی در بندرعباس برگزار شد.