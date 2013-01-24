عظمت امت اسلامی در حفظ وحدت بین مسلمانان است

حجت الاسلام سید هادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دشمنان با تلاش برای ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمانان فقط برای ادامه حیات و سلطه خود تلاش می کنند.

وی همچنین با اعلام اینکه بیشترین هراس دشمنان اسلام و انقلاب امروز از اتحاد و همدلی میان مسلمانان است، اظهارداشت: توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان اسلام نیز تنها با اتحاد و وحدت محقق می شود.

امام جمعه ماسال با اعلام اینکه اتحاد و برادری میان امت های اسلامی باعث ایجاد رعب و وحشت دربین دشمنان شده است، گفت: با وحدت می توان سدی استوار در برابر متجاوزان و ظالمان ایجاد کرد.

وی اتحاد را اصلی ترین نیاز امروز مسلمانان و کشورهای اسلامی دانست و افزود: به وسیله وحدت است که می توان پایه های دین و انقلاب را محکم کرد.

وی ادامه داد: هفته وحدت فرصت مناسبی برای بازشناسی آموزه های دینی اسلام و سیره پیامبر اکرم (ص) برای ایجاد وحدت و اتحاد در بین مسلمانان است.