ایران مقام اول را در چهار رشته قرآنی در مسابقات قرآن کشورهای اسلامی کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم نیروهای مسلح کشورهای اسلامی صبح امروز در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم که رئیس جمهور در آن سخنرانی کرد سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه و جمعی از فرماندهان سپاه حضور داشتند. در این مراسم به برگزیدگان این دوره از مسابقات توسط رئیس جمهور جوایزی اهدا شد.

در مسابقات حفظ کل قرآن کریم به ترتیب کشورهای ایران، پاکستان، سودان، گینه و اردن مقامهای اول تا پنجم را کسب کردند همچنین در رشته قرائت کشورهای ایران، برونئی، مالزی، فلسطین و افغانستان به ترتیب مقامهای اول تا پنجم و در رشته حفظ 15 جزء از قرآن کریم کشورهای سودان، اردن، پاکستان، ایران و افغانستان و در حفظ 5 جزء قرآن ایران، عمان، بنگلادش، پاکستان و اردن به ترتیب مقامهای اول تا پنجم را کسب کردند.

به گزارش مهر مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن نیروهای مسلح کشورهای اسلامی به مدت سه روز به میزبانی سپاه و جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.