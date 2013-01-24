تامین امنیت غذایی کشور همت جهادی می طلبد

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه معارفه سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با حضور عباسی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، منصور خاکی رئیس اسبق سازمان جهاد کشاورزی البرز، حدادپور معاون امور عمرانی استانداری البرز، معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مدیران کشاورزی استان در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.

در این جلسه علی اصغر منصور خاکی رئیس اسبق سازمان جهاد کشاورزی البرز از سوی صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی به سمت معاون توسعه مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی و مسعود کریمی معاون اسبق تولیدات دامی سازمان جهاد البرز به سمت سرپرستی سازمان جهاد کشاورزی البرز منصوب شدند.

ظرفیت تولید شیر در البرز به 370 هزار تن رسید

معاون توسعه مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه معارفه خود به ارائه گزارشی از وضعیت کشاورزی در استان البرز پرداخت و گفت: در زمان اعلام اجرای طرح هدفمندی یارانه نیمی از ظرفیت های تولیدی استان البرز در تولید شیر غیر فعال بودند و متوسط تولید شیر در استان 320 هزار تن بود و با تلاش تولید کنندگان این به میزان تولیدات در دو سال گذشته به 370 هزار تن رسیده است.

علی اصغر منصور خاکی ادامه داد: در این میان بیش از 30 درصد واحدهای تعطیل شده در استان مشغول فعالیت شدند و امروز در تولید شیر مشکلی نداریم.

وی تصریح کرد: در بخش های تولید مرغ، تخم مرغ، قارچ خوراکی و ... نیز در وضعیت مناسبی قرارداریم به طوری که برخی احصولات از جمله تخم مرغ و قارچ را به کشورهای همسایه صادر می کنیم.

معاون توسعه مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در بخش تولید گندم استان البرز بالاترین کیفیت را در تولید در اختیار دارد و امسال هیچ دغدغه ای برای فروش گندم تولید استان نداشتیم.

منصور خاکی با بیان اینکه در حال حاضر 11 هزار هکتار از اراضی کشاورزی البرز تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است، اظهار داشت: اگر تولید در کشاورزی اقتصادی نشود و اراضی تغییر کاربری پیدا کنند با مشکل مواجه خواهیم شد و این امر باید مدیریت شود.

کیفیت باید در اولویت برنامه های کاری مسئولان باشد

معاون امور عمرانی استانداری البرز گفت: مسئولان باید کیفیت را به عنوان مهمترین هدف در تصدی امور مورد توجه ویژه قرار دهند.

کاوه حدادپور اظهار داشت: ظرفیت های بسیاری در استان وجود دارد که باید با همکاری تمامی دستگاه های از این ظرفیت ها به طور کامل بهره گرفت.

نیروی انسانی مهمترین منبع در جهاد کشاورزی است

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت: مهمترین منبع جهاد کشاورزی نیروی انسانی است و باید با ایجاد انگیزه در این منبع مهم با همکاری تمامی مراکز تحقیقاتی، علمی و دانشگاهی البرز به را استان نمونه کشور تبدیل کنیم.

مسعود کریمی تصریح کرد: استان البرز از زمین های کشاورزی غنی برخوردار است که تلاش داریم از تمامی ظرفیت های استان در تولیدات کشاورزی بهره بگیریم.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی سفره های مردم هستند که باید در حفظ و تقویت آنها کوشید.