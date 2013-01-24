تنها 37 درصد انگلیسی ها خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، اظهارات روز گذشته "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در مورد احتمال خروج این کشور از اتحادیه اروپا در حالی انتقاد اروپایی ها را برانگیخته که در داخل این کشور با موافقت اکثریت روبرو است.

نظرسنجی جدیدی نشان می دهد اگر طبق گفته کامرون برای تصمیم گیری در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار شود، 40 درصد مردم با آن موافقت می کنند.

این نظرسنجی که توسط موسسه افکارسنجی YouGov از 2 هزار شهروند انگلیسی انجام شده همچنین حاکی است تنها 37 درصد آنان موافق ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا هستند. در همین حال 18 درصد پاسخ دهندگان نیز اعلام کرده اند که نظری در این رابطه ندارند.

این در حالی است که نظرسنجی مشابه این موسسه پیش از سخنرانی کامرون از موافقت اکثریت پاسخ دهندگان با ادامه همکاری انگلیس و اتحادیه اروپا حکایت داشت. در نظرسنجی مذکور 34 درصد خواهان خروج انگلیس و 40 درصد نیز خواهان باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا بودند.