کیک 34 متری بمناسبت پیروزی انقلاب در گرگان پخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر،سیمه ریاحی ظهر پنجشنبه در نشست جشنواره طعم برتر افزود: این کیک با نماد المان گرگان به نیت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پخته می شود.

وی اظهار داشت: مجری پخت این کیک، مهدی بهلول است که در نهایت 30 درصد درآمد کیک به موسسه جامعه القرآن و 70 درصد به کودکان کار ارائه می شود.

وی عنوان کرد: این جشنواره با هدف انتخاب برترین طعم های غذاهای شمال ایران شکل گرفته و برای اولین بار در گلستان برگزار می شود.

محمدی با اشاره به تبلیغات انجام شده برای برپایی این جشنواره گفت: مجوزهای لازم برای برپایی این جشنواره در استان اتخاذ شده است.

جشنواره طعم برتر 18 بهمن ماه در گرگان برگزار می شود.