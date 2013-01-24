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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

کیک 34 متری بمناسبت پیروزی انقلاب در گرگان پخته می شود

کیک 34 متری بمناسبت پیروزی انقلاب در گرگان پخته می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: قائم مقام جشنواره طعم برتر گرگان گفت: بمناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، کیک بزرگی به ابعاد 34 متر در 80 سانتی متر پخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،سیمه ریاحی ظهر پنجشنبه در نشست جشنواره طعم برتر افزود: این کیک با نماد المان گرگان به نیت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پخته می شود.

وی اظهار داشت: مجری پخت این کیک، مهدی بهلول است که در نهایت 30 درصد درآمد کیک به موسسه جامعه القرآن و 70 درصد به کودکان کار ارائه می شود.

وی عنوان کرد: این جشنواره با هدف انتخاب برترین طعم های غذاهای شمال ایران شکل گرفته و برای اولین بار در گلستان برگزار می شود.

محمدی با اشاره به تبلیغات انجام شده برای برپایی این جشنواره گفت: مجوزهای لازم برای برپایی این جشنواره در استان اتخاذ شده است.

جشنواره طعم برتر 18 بهمن ماه در گرگان برگزار می شود.

کد مطلب 1799337

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