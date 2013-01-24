اعطای 140 میلیارد ریال تسهیلات به صنعت شهریار/ صاحبان صنایع اقدام کنند

ابوالفضل متولی باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر این اداره آمادگی دارد که از هر تولید کننده ای که دارای پروانه تولید است، حمایت کند.
وی افزود: در این زمینه با توجه به نوع تولید و تناسب آن با نیازها، وام و تسهیلات به صاحبان صنایع و تولیدی ارائه می شود.
اعطای 140 میلیارد ریال تسهیلات به شش شرکت صنعتی
این مسئول از همکاری مطلوب فرمانداری با این اداره به منظور ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان خبر داد و عنوان کرد: در این زمینه تاکنون 140 میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات به شش شرکت بزرگ صنعتی و تولیدی شهرستان شهریار اعطا شده است.
متولی باشی ادامه داد: با ارائه این میزان تسهیلات و رونق مراکز صنعتی و تولیدی، 604 شغل برای جوانان این شهرستان ایجاد شده است.
اجرای طرح سرمایه در گردش
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شهریار در ادامه از اعطای تسهیلات جدید به واحدها در طرح سرمایه در گردش خبر داد.
وی اظهار داشت: در این زمینه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان تا نهم بهمن ماه سال جاری فرصت دارند تا با ثبت مواد اولیه و آمار تولید در طرح سرمایه در گردش شرکت کنند.
این مسئول افزود: معرفی متقاضیان تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی صرفا بصورت الکترونیکی پذیرفته می شود.
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