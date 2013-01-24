روز بوشهر فراملی و جهانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله توسلی ظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بوشهر از بنادر مهم ایران و جهان است و قدمت بسیار زیادی دارد.

وی افزود: شهر بوشهر به عنوان شهر اولین‌ها و سرزمین طلوع تمدن شناخته می‌شود و باید نسبت به معرفی این شهر به جهانیان اهتمام ورزیم.

شهردار سابق بوشهر که نخستین بار در دوره دوم شورای اسلامی طرح روز بوشهر را به تصویب رساند به اهمیت روز بوشهر اشاره کرد و یادآور شد: تجربه باستان شناسی به سرپرستی ژاک دمورگان کارشناس فرانسوی در سال 1291 در ریشهر و مناطق دیگر بوشهر حکایت از آن دارد که این بندر کهن دارای خط عیلامی پس از قوم سومری بوده است.

توسلی تصریح کرد: مستندات این مهم توسط گروه باستان شناس فرانسوی کشف شد ولی ادامه نیافت و اکنون با گذشت یک قرن از آن اتفاق که مستنداتی از آن در بنیاد ایرانشناسی بوشهر موجود است؛ امیدوار هستیم با تلاش محققان، مستندات بیشتری در این زمینه کشف شود.

وی با تاکید بر لزوم جهانی شدن روز بوشهر گفت: روز بوشهر با توجه به شاخص‌های باستانی، تاریخی، فرهنگی، تجاری و میراث معنوی علاوه بر ملی شدن می‌تواند فراملی و جهانی شود.

شهردار سابق بوشهر اضافه کرد: شورای سوم بوشهر باید با تجلیل از محققین و پژوهشگران خارجی که در باب بوشهر کتاب تألیف کرده‌اند و نیز ثبت میراث معنوی در مجامع فرهنگی جهان، مقدمات عملی شدن اینکار را فراهم کنند.