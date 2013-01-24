تیم فوتسال بانوان کاسیپن قزوین میزبان نماینده دلیجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم در هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان، از ساعت 11 فردا در سالن شهید بابایی قزوین به دیدار شمشاد دلیجان می رود.

تیم فوتسال بانوان کاسپین قزوین با ۱۲ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار دارد.

تیم فوتسال هئیت فوتبال قزوین امروز پذیرای نماینده شیراز است

در هفته یازدهم رقابت های دسته اول فوتسال کشور ، تیم فوتسال هیئت فوتبال قزوین از ساعت 16 امروز درسالن شهید بابایی قزوین به مصاف برق شیراز می رود.

تیم فوتسال هئیت فوتبال قزوین با 18 امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی قرار دارد.

امروز، دیدار تیم های هندبال کاسپین قزوین و نیروی زمینی تهران

در هفته چهارم از دور برگشت رقابت های لیگ برتر هندبال، کاسپین قزوین از ساعت ۱۶ امروز در تهران به مصاف نیروی زمینی این شهر می رود.

تیم هندبال کاسپین قزوین در حال حاضر با هفت امتیاز در مکان هشتم جدول رده بندی قرار دارد.

رقابت های لیگ برتر هندبال با شرکت ده تیم برگزار می شود.

دو دروازبان قزوینی دراردوی تیم ملی فوتسال بانوان

سارا حاجی قربانی و نصیبه سلطانی دو بازیکنی هستند که با دعوت کادر فنی تیم ملی به همراه ۱۰ سنگربان دیگر در اردوی آمادگی تیم ملی به سر می برند.

تیم بسکتبال ماکارونی جهان قزوین فردا به مصاف گاز تهران می رود

این تیم در دور نخست مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر بسکتبال بانوان، از ساعت11 فردا به دیدار گاز تهران می رود.

رقابت های لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور با شرکت چهار تیم گاز تهران ، شهرداری بندر عباس دانشگاه آزاد و ماکارونی جهان قزوین در بندر عباس در حال برگزاری است.