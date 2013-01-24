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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

در ایلام انجام شد؛

عمل سنگهای مجاری ادراری در 15 دقیقه

عمل سنگهای مجاری ادراری در 15 دقیقه

ایلام - خبرگزای مهر: سلیمانی مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان ایلام گفت: اولین عمل سنگهای مجاری ادراری در کلینیک تامین اجتماعی ایلام در 15 دقیقه انجام شد.

مهریار سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز اولین عمل سنگهای مجاری ادراری در دی کلینیک تامین اجتماعی ایلام انجام شد، اظهار داشت: این عمل برای تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی رایگان است و برای بیمه های دیگر با اخذ فرانشیز صورت می گیرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام افزود: عمل های اورولوژی از دی ماه انجام شده است و از تاریخ 4/11/91 دستگاه پیشرفته سنگ شکن کلیه در این مرکز به بهره برداری رسید.

وی با بیان این مطلب که این عمل یک روش جدید و پیشرفته در مدت زمان کوتاهی سنگهای مجاری ادراری را درمان می کند ابراز داشت: زمان بستری نصف روز بدون جراحی از طریق مجاری ادراری با دستگاه سنگ شکن انجام می شود.

سلیمانی تصریح کرد: با توجه به شیوع سنگهای کلیوی در استان این عمل با کمترین عارضه پزشکی می تواند کمک بزرگی باشد.

مدیر درمان استان با اشاره به اینکه روزانه 8 نفر از بیمارانی که مشکل سنگ کلیه ومجاری ادراری داشته باشند مورد عمل قرار می گیرند، بیان داشت: دو پزشک متخصص همزمان عمل مربوطه را انجام می دهند.

کد مطلب 1799348

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