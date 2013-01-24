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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

نوراللهی اعلام کرد:

آبگرفتگی هفت هزار هکتار از مزارع گنبدکاووس در سالجاری

آبگرفتگی هفت هزار هکتار از مزارع گنبدکاووس در سالجاری

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس گفت: در سیلاب سالجاری هفت هزار هکتار از اراضی شهرستان به زیر آب رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی ظهر پنجشنبه در جمع مدیران هلال احمر استان و شهرستان افزود: تلاش هلال احمر در این حادثه مرهمی بر آلام مردم بوده و هلال احمر به عنوان پیشتاز در حوادث بوده و تاکنون گامهایی بلندی برداشته است.

وی اظهار داشت: این شهرستان با داشتن 145 مسیر مرزی، بیشترین مسیر مرزی را در کشور دارا هستیم و پراکندگی شهرستان نیاز به توجه جدی دارد.

وی عنوان کرد: احداث پایگاه امداد هوایی در سه راهی اینچه برون یکی از نیازهای این منطقه است که تقاضا داریم در این زمینه برنامه ریزی شود.

فرماندار گنبدکاووس افزود: امکانات لجستیکی می تواند کمک بزرگی برای ارائه خدمات در شهرستان باشد.

شهرستان گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1799349

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