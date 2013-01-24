همایش «313 انقلابی» در ساوه برگزار می شود

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: همایش «313انقلابی» 20 بهمن به همت کانون فرهنگی هنری منتظران ظهور شهرستان ساوه در سالن شهید آوینی فرهنگسرای ارشاد این شهر برگزار می شود.



وی همچنین از برگزاری مراسم سخنرانی در مساجد این شهرستان خبر داد و گفت:این مراسم از 12 تا 22 بهمن ماه هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امیر المومنین خیابان جمهوری برگزار خواهد شد.



مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان مرکزی اظهار کرد: برگزاری مراسم جشن انقلاب در روزهای 17 و 19 بهمن در مساجد امام حسین (ع)٬ حضرت امیرالمومنین (ع) و مسجد جامع روستای آوه از دیگر برنامه های دهه مبارک فجر مساجد شهرستان ساوه است.



حجت الاسلام ذوالفقاری همچنین از برگزاری نشست سیاسی٬‌ مسابقات ورزشی و گلباران قبور مطهر شهدای روستای حصار قلیچ این شهرستان را از دیگر برنامه دده فجر مساجد عنوان کرد و گفت: این برنامه ها از 12 تا 22 بهمن ماه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه و با همکاری کانون فرهنگی هنری حضرا ابوالفضل (ع) برگزار می شود.

وی در پایان از برگزاری مراسم سخنرانی مسولین شهرستانی و جلسات پرسش و پاسخ در مساجد خبر داد و تصریح کرد: این مراسم نیز 12 تا 22 بهمن ماه با همکاری اداره ارشاد و کانون فرهنگی و هنری سلمان فارسی برگزار می شود.