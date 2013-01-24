سرپرست جدید پلیس راه گیلان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی گیلان ظهر امروز در این مراسم گفت: اهمیت موضوع ترافیک در هر جامعه ای یک واقعیت اجتماعی است.

سردار ابراهیم قائد رحمتی افزود: این پدیده اجتماعی با بروز مشکلاتی همچون اتلاف وقت، هدر دادن فرصت های مناسب زندگی، آلودگی صوتی و هوایی، هدر رفتن سرمایه ای ملی مانند انواع سوخت های لازم، مشکلات روحی و روانی، ناراحتی های عصبی و غیره همراه است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان به نقش کارکردی رسانه های جمعی در ساختار مدیریت فرهنگی ترافیک گفت: رسانه های جمعی از طریق آگاه سازی و اقدامات تبلیغاتی و ترویجی می توانند در نگرش و تغییر فرهنگ ترافیک به سمت تقویت و اصلاح بسیار موثر باشند.

وی افزود: وسایل ارتباط جمعی می توانند با ارائه پیام های مختلف فرهنگی و اجتماعی در جهت اقناع و متقاعد کنندگی مخاطبان در رعایت رفتار ترافیکی الگوی مفیدی تلقی شوند.

قائد رحمتی با بیان اینکه اصلاح فرهنگ ترافیکی فرآیند همگانی است، یادآورشد: ترافیک بخشی از از فرهنگ زندگی روزمره است، رسانه های جمعی بر اساس مشارکت اجتماعی باید برای اصلاح فرهنگ ترافیک به تدوین و تهیه برنامه های مختلف بپردازند.

وی همچنین از سرهنگ مهیار رستگار فرمانده جدید پلیس راه گیلان خواست تا با دانش، هوشمندی و لیاقت خود ادامه دهنده مسیر موفق پلیس راه استان در نظم بخشی ترافیک کاهش تخلفات و کاهش حوادث و تلفات جاده ای باشد.

در ادامه این مراسم از زحمات سرهنگ " مجید جمشاد " فرمانده سابق پلیس راه گیلان تقدیر شد.