پدری در زاهدان قاتل فرزند معتادش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا جعفری اظهار داشت: برابر اعلام مرکز 110مبنی بر وقوع یک فقره قتل بلافاصله ماموران و عوامل تخصصی انتظامی به محل اعلامی اعزام و مشخص شد فردی حدودا 26ساله در داخل اتاق و در گوشه ای به صورت طاق باز افتاده که از صورت و پاها و شکم سوخته و با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

وی به تحقیقات گسترده و کارشناسی کارآگاهان تیم قتل اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی در کشف جزئیات این قتل اشاره کرد و گفت: با بررسی های دقیق تر جرم و آزمایشات علمی و تحقیقات گسترده میدانی پدر مقتول به عنوان مظنون دستگیر و در بازجویی اولیه اظهار داشت چهارنفر افراد ناشناس وارد منزل شدند و وی از اتاق فرار کرده و به منزل خواهرش رفته و بعد ازچند دقیقه که به همراه برادرانش به منزل خود برگشت متوجه شده که فرزندش به قتل رسیده است.

وی افزود: درپی این اظهارات و تحقیقات انجام شده از مردم محل سکونت مشخص شد که پدر وفرزند هردو معتاد هستند و با یکدیگر اختلافات شدیدی داشته و دائما با هم درگیر می شدند، لذا ماموران انتظامی مجددا پدر مقتول را احضار و تحت باز جویی های تخصصی قرار دادند که با ارائه دلایل و مدارک مستند این شخص مجبور به اعتراف شد و گفت، اتهام قتل پسرم را با ضربات چاقو قبول دارم چون اعتیاد شدید به کریستال داشت واقدام به سرقت و مردم آزاری می نمود و برای حفظ آبروی خود و خانواده ام مجبور شدم او را به قتل برسانم.

فرمانده انتظامی زاهدان بیان داشت: شب حادثه از نیمه شب گذشته بود که پدر مقتول خسته ازکار روزانه به استراحت پرداخته و پسرش مشغول استعمال کریستال بوده، پدربه خاطر حساسیت به نور، برق اتاق را خاموش می کند و پسرش بخاطر مصرف مواد مخدر مجددا لامپ را روشن کرده که درگیری لفظی اتفاق می افتد و نهایتا مقتول بعد از استعمال مواد مخدر لامپ را خاموش کرده و می خوابد.

وی افزود: اعتیاد خانمان برانداز بانی دو طلاق شده است و پسرش همچنان از طریق سرقت منازل مردم مخارج اعتیادش را تامین می کند تصمیم می گیرد و بدون معطلی کارد را برمی دارد و با خشم نهفته در سالیان طولانی رنج و عذاب ضربات متعدد برسینه فرزندش فرود می آورد که در این حین مقتول بلند می شود که قاتل که به آخر خط رسیده بود کارش راتمام می کند.

سرهنگ جعفری اظهار داشت: سپس کارد خونی را شسته و با دلی مالامال از نفرت و راضی از انجام کارش، کفش هایش را می پوشد و به منزل خواهرش می رود لباس های خونی راعوض می کند نماز صبح را به جای می آورد و به همراه خواهر و خواهرزاده اش به منزل خود مراجعه می کند چراغ والور که در کنار جسد بوده را سرنگون و نیمی از جسد را مجددا می سوزاند.

وی افزود: پدر این مقتول تقاضای عفو و بخشش کرده است.

کشف بیش از 60 هزار عدد سوپاری از یک دستگاه خودروی پراید در چابهار

فرمانده انتظامی چابهار بیان داشت: درادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به تدابیر اتخاذ شده، ماموران گشت یگان امداد از یک دستگاه خودروی پراید 69هزار و120عدد سوپاری را کشف کردند.

سرهنگ محمد رضا کاظمی گفت: راننده خودرو دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی معرفی شد.

وی افزود: سوپاری نوعی مواد مخدر از خانواده دخانیات است.