دهمین نمایشگاه کتاب استان سمنان در شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نمایشگاه کتاب استان سمنان و چهارمین نمایشگاه کتاب شهرستان شاهرود پیش از ظهر پنج شنبه با حضور 260 ناشر در قالب 143 غرفه در مجموعه ورزشی شهید اکبری شاهرود افتتاح شد.

مشاور فرهنگی و امور نمایشگاهی مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با اشاره به سختی های زیاد برای برپایی نمایشگاه گفت: نبود مکان برای برگزاری نمایشگاه های فرهنگی در شهرستان شاهرود یکی از این معضلات است و ما نمی توانیم از توسعه فرهنگ کتابخوانی سخن بگوییم ولی از الزامات آن غافل باشیم.

عرضه 25 هزار عنوان کتاب

شهروز شریعتی ضمن تاکید بر اینکه کتاب های ما هنوز به سمت تجاری سازی علم و تولید دانش سودمند پیش نرفته اند افزود: در این نمایشگاه با 25 هزار عنوان کتاب در 125 غرفه و تدارک برنامه های جنبی در زمینه طرح و بررسی و گفتگو با موضوعات روز و مورد نیاز جامعه سعی شده گامی ارزشمند جهت گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی برداشته شود.

موانع مطالعه کتاب بر طرف شود

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته وحدت و فرا رسیدن بهار انقلاب و تقارن افتتاح نمایشگاه کتاب را با این مناسبت های فرخنده عامل ایجاد بصیرت دانست و گفت: امیدواریم با این کار هر چه بیشتر به سمت پیشرفت و اتحاد پیش رویم.

علیرضا خلخالی سرانه مطالعه کتاب در کشور را 70 دقیقه دانست و خاطرنشان کرد: این میزان سرانه مطالعه برای کشور عالم خیز و علم پرور ایران بسیار کم است و باید با تربیت کتابخوان در کنار ایجاد کتابخانه و رشد و توسعه کتاب، مشکلات و موانع موجود بر سر راه مطالعه را از بین برد.

کتاب بهترین راهکار تبیین سبک زندگی است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این مراسم با اشاره به این که کتاب در تحقق استراتژی سبک زندگی اسلامی نقش کلیدی دارد گفت: کتاب به عنوان مادر تمدن و اندیشه، بهترین راهکار تحقق یافتن منویات مقام معظم رهبری در تبیین سبک زندگی اسلامی است.

محمد رضا سوقندی افزود: اگر قرار است سلامت جامعه تضمین شود و اقتصاد مقاومتی تبیین شده و بصیرت در مقابل فتنه ها در جامعه ایجاد شود باید از کتاب و فرهنگ مطالعه به عنوان عامل اصلی تغییر بهره برد.

نمایشگاه کتاب گامی موثر در انتشار اندیشه های نویسندگان



معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود نیز در این مراسم کتاب را حاصل اندیشه، تفکر، تجربه، آزمایش و مطالعات فرد یا افرادی دانست که سختی های زیادی را به جان می خرند و برای نشر افکار مناسب و متعادل در جامعه گام بر می دارند.

مهدی بندرآبادی خاطر نشان کرد: قرار گرفتن حاصل این تفکر و اندیشه در چرخه اجتماع و سبد خانواده نیازمند نشر و چاپ و توزیع این اندیشه ها و نمایشگاه های کتاب نیز یکی از گام های موثر دیگر در انتشار افکار و اندیشه های نویسندگان در اجتماع است.

عرضه کتابها با 40 درصد تخفیف در نمایشگاه شاهرود



دبیر اجرایی دهمین نمایشگاه کتاب استان سمنان در حاشیه مراسم افتتاحیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه نزدیک به 260 ناشر از سراسر کشور در قالب 143 غرفه از 5 تا 11 بهمن ماه در خدمت شهروندان استان و شهرستان شاهرود هستند.

هوشنگ باهنر گفت: کتاب های این نمایشگاه با 40 درصد تخفیف (20 درصد از طریق بن خرید کتاب و 20 درصد نیز توسط ناشر) عرضه می شود.

وی در خاتمه برگزاری مراسم تجلیل از قرآنیان، شب شعر پیامبر اعظم (ص)، رونمایی از کتاب، نقد ادبی و چند برنامه هنری را از برنامه های جنبی این نمایشگاه عنوان کرد.