به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث طهماسبی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و مـعارفه مـدیران کل قـدیم و جدید صدا و سیمای مرکز سمنان، نقش مراکز استانی صدا و سیما در ماموریت های رسانه ملی بی نظیر دانست و افزود: آفت بزرگ حوزه فرهنگ پرداختن به کارهای تشریفاتی، نمایشگاهی و ویترینی است که باید ضمن دوری از این آسیب در تقویت فرهنگ اخلاقی و دینی جامعه به متن زندگی مردم توجه شود.

وی با اشاره به نوآوری های رسانه ای جدید مـراکـز استانی صدا و سیما در مناسبت های ملی و مذهبی به ویژه در تصویر کشاندن بی نظیر موج عظیم مردمی سراسر کشور در محرم گـذشته، گفت: رشد و ارتقائ کیفی تولیدات استانی بـه ترازی رسیده است که در بیشتر جشنواره های معتبر داخلی و بین المللی این آثار از موفقیت چـشمـگیری برخوردار بوده اند.

برقراری تکنولوژی جدید سیگنال‌رسانی دیجیتال در تمام مناطق شهری و روستایی



معاون امور استان های صدا و سیما با بیان اینکه طی سالجاری شعار ما ارتقای تراز کیفی برنامه‌های تولیدی و پخش شده از شبکه‌های مختلف است تصریح کرد:در صدد هستیم تکنولوژی جدید سیگنال‌رسانی دیجیتال را در تمام مناطق شهری و روستایی برقرار کرده و فراگیر کنیم.

وی با اشاره به اینکه همه مسئولان ما باید کل خدماتی که در نظام اسلامی صورت می‌گیرد را از طریق رسانه ملی به خوبی و شایستگی اطلاع‌رسانی کنند، اضافه کرد: امروز در مقطع حساسی قرار داریم و دشمن تلاش می‌کند تا کارها و پیشرفت‌ها به وجود آمده را تخطعه کرده و زیر سئوال ببرد.

جلوگیری از تبلیغات سو دشمنان از طریق تولید و پخش برنامه



طهماسبی بیان کرد: وظیفه ما در حوزه رسانه جلوگیری از تبلیغات سو دشمنان از طریق تولید و پخش برنامه‌های مخاطب‌پسند است که در این زمینه گام‌های اساسی و جدی نیز برداشته شده است.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما با اشاره به تهاجم گسترده فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان ادامه داد: رسانه ملی با تمام توان، مجاهدت و هوشمندی در برابر این هجمه‌ها ایستاده و اجازه نمی‌دهد عرصه رقابت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای به سمت حرکت‌های یک‌جانبه سوق پیدا کند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: با تمام توان سعی می‌کنیم برنامه‌ریزی‌های خود را به سمتی حرکت دهیم تا به شکل فراگیر مردم از برنامه‌های متنوع شبکه‌های صدا و سیما استفاده کنند و اهداف نظام اسلامی را در جامعه محقق سازند.

انجام هرگونه اقدام در حوزه رسانه، نیازمند همفکری و تعامل و کار تیمی است



طهماسبی هرگونه اقدام در حوزه رسانه را نیازمند همفکری و تعامل و کار تیمی توصیف کرد و اظهار داشت: با اینکه برای تولید برنامه‌ها و سریال‌ها نیاز به نمایشنامه و سایر اقدامات نرم‌افزاری است اما وجود نیروهای فنی و پشتیبانی برای تولید موفق برنامه‌ها مهم و ضروری است.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما اهمیت آموزش و تربیت را در حوزه رسانه به ویژه رسانه فراگیری همچون صدا و سیما به عنوان دانشگاه عمومی را یادآور شد و تصریح کرد: از این طریق می‌توان جامعه اسلامی را به سمت تعالی واقعی در اهداف و برنامه‌ها سوق داد.

معاون امور استان های صدا و سیما باقدردانی از اقدامات جهاد گونه مدیران و کارشناسان فنی صدا و سیمای مراکز استان ها در تامین و نوسازی تجهیزات مورد نیاز رسانه ای کشور افزود: امروز با شناخت صحیح از توانمندی ها و برجستگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور برنامه سازان صدا و سیمای استان ها در همه حوزه های ماموریتی خود را به ویژه در تولید برنامه و دستیابی به آخرین تکنولوژی های فنی بومی، سرآمدان مقابله با توطئه رسانه ای استـکبار هستند.

صدا و سیما نقش مهمی در ایجاد وحدت دارد



نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه صدا و سیما سکان دار اجرای سنت پیامبر است، گفت: این نهاد نقش مهمی در ایجاد وحدت و خنثی سازی تمامی دسیسه های دشمنان داخلی و خارجی دارد.

آیت الله سید محمد شاهچراغی با اشاره به رسالت مهم و سنگین رسانه ملی در انتقال فرهنگ اصیل اسلامی، اظهار داشت: ایفای نقش در تحولات فرهنگی و رصد شرایط فرهنگی از جمله مهمترین انتظاراتی است که صدا و سیما باید به طور جدی در آن وارد شود.

صدا وسیما زبان گویای نظام جمهوری اسلامی است

استاندار سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه صدا وسیما زبان گویای نظام جمهوری اسلامی است، گفت: نشر فرهنگ ، زبان مشترک و حراست از اصالت و تداوم آن مهمترین وظیفه این سازمان است.

عباس رهی عملکرد صدا وسیمای مرکزسمنان را طی سالهای اخیر خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: امیدبخشی و اشاعه مثبت‌نگری، مهمترین وظیفه رسانه ملی است.

ساخت 5 تله فیلم و یک سریال در صدا و سیمای مرکز سمنان

مدیر کل قبلی صدا و سیمای مرکز سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه طی این سه سال گذشته به تمام تعهدات خود عمل کرده ام، گفت: پنج تله فیلم و یک سریال تلویزیونی با تکیه بر نیروهای بومی در این مرکز ساخته شد.

رمضانعلی شریفی فر با بیان اینکه در تولیدات این مرکز بر توان کارشناسان و هنرمندان بومی استان توجه ویژه ای شد، تصریح کرد: در تامین سخت افزارهای رسانه ای استان نیز تمام تلاشمان در راستای حمایت از تولیدات داخلی و بکارگیری دانش داخلی بود.

بکارگیری پتانسیل های بومی استان سمنان جهت ساخت برنامه های فرهنگی

مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز سمنان نیز در این مراسم تهاجم فرهنگی را از مهم ترین مباحث روز در جنگ رسانه ای دانست و گفت: تمام تلاش خود را برای ساخت برنامه های مناسب با شرایط و پتانسیل های بومی استان بکار خواهیم گرفت.

عبدالمحمد منتظر حجت با بیان اینکه این مرکز آمادگی دارد تا در تمام زمینه های فرهنگی اقدام و علاقمندان را حمایت و پشتیبانی کند، خاطرنشان کرد: مقابله با شبیخون فرهنگی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و از اولویت های کاری رسانه ملی است.

مدیر کل جدید صداوسیمای مرکز سمنان معرفی شد

همچنین در این مراسم عبدالمحمد منتظر حجت طی حکمی از سوی مهندس ضرغامی به عنوان مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز سمنان منصوب شد.

وی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی بوده و کار در صدا و سیما را با تهیه کنندگی تلویزیون در مرکز اصفهان آغاز کرد.

منتظر حجت که پیش از این قائم مقام مدیر کل صدا و سیمای استان کرمانشاه بوده است، در سمت های مدیر تولید و معاونت سیمای مرکز یزد و قائم مقامی مرکز کرمانشاه انجام وظیفه کرده است.

تهیه کنندگی سریال های به خاطر من، پرونده بدون نام، فیلم داستانی لباس عید و مستندهای کاروانسراهای استان اصفهان، چشم ناز و ریشه ها در کارنامه برنامه سازی منتظر حجت به چشم می خورد.

کسب عنوان معاونت سیمای برتر در بخش سریال سازی و مستند سازی و همچنین در تولید برنامه های ترکیبی از جشنواره های تولیدات مراکز مازندران و فارس از افتخارات مدیر کل جدید مرکز سمنان است.

گفتنی است: پیش از این رمضانعلی شریفی فر در این سمت مشغول به فعالیت بود.