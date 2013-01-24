ظرفیت تولید و ایجاد امنیت غذایی تا سه برابر جمعیت در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعادت الله عباسی در جلسه معارفه سرپرست سازمان جهاد کشاورزی البرز که پیش از ظهر امروز در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، گفت: ظرفیت تولید دو میلیون تن گوشت مرغ در کشور وجود دارد و این در حالی است که نیاز کشور یک میلیون و ششصد هزار تن است.

وی افزود: تولید تخم مرغ در کشور امسال به بیش از 800 هزار تن خواهد رسید و اگر واحدهای نیمه فعال و تعطیل موجود به فعالیت خود بازگردند دیگر نیازی به تاسیس واحدهای جدید نداریم.

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: 10 و نیم میلیون تن شیر خام در کشور تولید شده است و ظرفیت تولید تا 16 میلیون تن نیز در صنایع فراوری و لبنیات ایجاد شده است.

عباسی ادامه داد: سال گذشته 250 هزار تن لبنیات از کشور صادر شده و با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی صادر شیر خشک نیز قطع شد.

وی به طرح های درحال پیگیری در وزارت جهاد کشاورزی اشاره و تصریح کرد: توسعه بخش کشاورزی بر مبنای دانایی و دانش، ساماندهی واحدهای خرد روستایی، توسعه واحدهای صنعتی در کشاورزی، احداث و تکمیل پروژه های بخش های تولید، شیلات، گلخانه و .... از جمله این برنامه ها است.

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: برای اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی 6 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی با نرخ هفت درصد در اختیار کارگروه های استان ها قرار گرفت که امید می رود با این تخصیص شاهد رشد روز افزون محصولات و تولیدات کشاورزی باشیم.