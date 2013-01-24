یک دستگاه موتورآمبولانس به گنبدکاووس تخصیص داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نودهی ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژه هلال احمر در شهرستان افزود: این موتورآمبولانس برای امداد رسانی در مواقع ضروری و در مسیرهای صعب العبور و ترافیکی استفاده می شود.

وی اظهار داشت: کار امدادرسانی با یک راکب و یک امدادگر بوسیله موتورآمبولانس انجام می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر گنبدکاووس درباره تالار پذیرایی هلال احمر که افتتاح شد، گفت: این تالار 330 متر فضا دارد که در آینده طبقه دوم آن نیز احداث می شود.

وی بیان داشت: برای ساخت این تالار 300 میلیون تومان هزینه شد که از سال 84 از محل تملک دارایی تامین شده است.

نودهی اظهار داشت: طبقه دوم این تالار برای پوشش آسیب دیدگان در مواقع حوادث و سوانح خواهد بود.