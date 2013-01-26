بزرگترین توهین به "لوترکینگ"/ اوباما و بوش هر دو جنایتکارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "تونی کارتولوچی" تحلیلگر و کارشناس مسائل ژئوپلتیک در وبلاگ خودش "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا را به عنوان موتور پیش برنده سیاست های استعماری، نابرابری و بی عدالتی شرکت ها و موسسات مالی بزرگ جهان معرفی می کند.

به نظر وی، این شرکت ها و موسسات سرمایه داری عامل اصلی بی عدالتی و نابرابری در کره زمین هستند و "مارتین لوترکینگ" رهبر آزادیخواهان سیاه پوست آمریکا هم فردی بود که به مبارزه با جنایات این شرکت ها و موسسات مالی بزرگ پرداخت و با سخنرانی ها و اقداماتش در تمام طول عمرش پرچمدار مبارزه با این شرکت ها بود.

کارتولوچی تا آنجا پیش می رود که می نویسد حتی به احتمال بسیار زیاد، این موسسات و شرکت ها عامل مرگ مارتین لوترکینگ بوده اند.

این تحلیلگر تایلندی با اشاره به اظهارات برخی در آمریکا که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را با مارتین لوترکینگ مقایسه می کنند، می نویسد: تنها وجه مشترک این دو مرد رنگ سیاه پوست آنها است و تمام دیدگاه ها و شخصیت آنها کاملا مخالف همدیگر هستند.

این تحلیلگر می نویسد هرچند باراک اوباما سعی می کند در انظارعمومی، خود را متمایل به گروه های مخالف شرکت های سرمایه داری نشان دهد، اما نگاهی به اعضای کابینه و دوستان و همکاران او در گذشته و حال نشان می دهد که تمام اعضای کابینه او را در گذشته و حال مجموعه ای از نمایندگان شرکت های بزرگ مالی و سرمایه گذاری، افراد جنگ طلب، جنایتکار و نخبگانی تشکیل داده اند که نماینده این موسسه‌ها و شرکت‌ها هستند.

سپس وی در مقاله اش تعدادی از اعضای کابینه و اطرافیان رئیس جمهور آمریکا را نام می برد و با اشاره به خواستگاه آنها و سابقه ارتباط آنها با موسسات و اتاق‌های فکر و اندیشکده های مختلف آمریکایی مثل شورای روابط خارجی، موسسه بروکینز و.... به معرفی روابط و تعامل این اتاق‌های فکر با شرکت‌ها و موسسه‌‌های بزرگ مالی و سرمایه داری و همچنین نقش این موسسات در ایجاد جنگ ها و خونریزی ها در جهان با هدف کسب درآمد مالی می پردازد.

وی پس از پرداختن به نقش موسسات مالی و سرمایه گذاری بزرگ در سیاست های اقتصادی و جنگ طلبانه آنها در دولت اوباما می نویسد: فرقی میان جرج بوش رئیس جمهور جنایتکار سابق آمریکا و اوباما وجود ندارد، زیرا همان کسانی که سیاست های دولت بوش را تعیین می کردند، سیاست‌های دولت اوباما را نیز طراحی و دیکته می کنند.

به اعتقاد کارتولوچی، افرادی که برای حفظ منافع شرکت های بزرگ و موسسات مالی، سیاست های دولت بوش در حمله به عراق و افغانستان را طراحی کردند، امروزهمان افراد سیاست های دولت اوباما در لیبی، سوریه و ایران را طراحی می کنند.

این تحلیلگر معتقد است اوباما مجری "ادامه دستورکاری" است که از سوی شرکت‌های بزرگ و موسسه‌های مالی برای جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا نوشته شده بود و اختلافات ظاهری این دو نفر در حقیقت نمایشنامه ای است برای فریب افکار عمومی.

نویسنده معتقد است اگر امروز مارتین لوترکینگ زنده بود، بی تردید به مخالفت با سیاست های جنگ طلبانه اوباما در لیبی ، سوریه، مالی، افغانستان، پاکستان، یمن، سومالی و اوگاندا می پرداخت.

کارتولچی در پایان، مقایسه اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا با مارتین لوترلینگ را بزرگترین بی احترامی به این رهبر جنبش آزادیخواه سیاهان آمریکا خوانده و معتقد است تنها شباهت اوباما به لوترکینگ، رنگ پوستش است.