کتاب تحریر الوسیله امام خمینی(ره) در راستای نجات از بردگی درون و برون است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در همایش "تحریرالوسیله، شروح و تعلیقات" که پیش از ظهر پنج شنبه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، گفت: کتاب تحریر الوسیله امام خمینی(ره) میوه شجریه حوزه علمیه قم است که این درخت تناور را آیت الله حائری بنیان نهاد و آیت الله بروجردی نیز آبیاری کرد.

وی ادامه داد: میوه این مجموعه امام راحل است که برکات فراوانی همچون این کتاب از ایشان نشات گرفته است و این کتاب دو عنصر محوری و ابتکاری دارد.

جوادی آملی تاکید کرد: کتاب تحریر الوسیله منبعی برای نجات بشر از بردگی و درون و برون است و نه تنها برای نجات از عذاب آخرت، که برای نجات از سلطه گران دنیایی نیز است.

این مرجع تقلید افزود: امام خمینی(ره) تلاش کردند تا دست و پای فقه را باز کنند و به آن پرو بال دهند، ایشان نه تنها شرح نکرد بلکه مکتب را آزاد کرد.

وی اضافه کرد: امام خمینی (ره) با دیگر فقها تفاوتی اساسی دارند و آن این است که می گویند من جز علمایی هستم که از رسول خدا(ص) و انبیا(ع) دیگر ارث برده ام، در واقع ایشان نه به خودستایی که به خود ستانی رسیده اند و دیگر نه در جایگاه روح الله موسوی، که در جایگاه یک عالم و فقیه اجتماعی ظاهر می شود.

آیت الله جوادی آملی گفت: یکی از اعمال مهم انبیا و رسول اکرم (ص) بیدار کردن جامعه است و بیرون آوردن مردم از جهل است، و برای این کار هم شکافتن جامعه و هم شیار دادن به آن لازم است.

وی با تاکید براینکه امام (ره) فرمودند که قصد رساندن جامعه به عقلانیت را دارند، گفت: امام فقه و بخش های مختلف آن را از قل و زنجیری که داشت آزاد کرد و بخشی مانند فقه سیاسی را که عملا با زندگی مردم در تماس است را مورد توجه قرار دادند.

این مرجع تقلید اضافه کرد: امام (ره) بر این نکته تاکید می کند که این فقه حکومت دارد، ولایت فقیه دارد، ایشان بر این عقیده بودند که ولایت فقیه یک واجب مطلق است و نه یک ولایت مشروط و بر این عقیده نیز ایستادند.

وی ادامه داد: این عقیده هزینه دارد، زندان و تبعید و حتی توهین دارد، به دلیل این عقیده، ایشان هم از جهت سیاسیون برده انگلیس خوانده شدند و هم از سوی قشریون تکفیری خوانده می شدند.

آیت الله جوادی آملی افزود: امام(ره) تمام این مصائب را تحمل کردند و ثابت کردند که ولایت فقیه یک واجب مطلق است.

وی گفت: بعد از اینکه ایشان دست و پای فقه را باز کردند تاکیدشان این بود که در زمان غیبت کاری روی زمین گذاشته نمی شود و برخی گمام می کنند که ولایت فقیه حق است اما ایشان تاکید داشتند که این امر یک تکلیف است.

وی با تاکید براینکه در مصر، تونس، عربستان و اردن و بحرین نام امام خمینی طنین انداز شده است، گفت: اگر می خواهیم خاورمیانه روزی خاورمیانه ای اسلامی شود سیره و راه امام باید مورد توجه باشد و حتی می تواند جامعه بین الملل را زنده کند.

