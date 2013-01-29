59 پروژه عمرانی دامغان در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد

مرتضی علی آبادی در آستانه فرا رسیدن دهه مبارک فجر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه 59 پروژه عمرانی این شهرستان آماده بهره برداری است، گفت: برای این تعداد پروژه 101 میلیارد ریال اعتبار صرف و هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این تعداد پروژه در زمینه های خدماتی، مسکن، بهداشت و درمان، کشاورزی، آبخیزداری و آموزشی است، یادآور شد: بیش از 30 دستگاه اجرایی شهرستان دامغان در اجرا و تکمیل این پروژه نقش داشتند.

نماینده عالی دولت در شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: تعدادی از این پروژه ها به عنوان پروژه های شاخص در یکی از روزهای دهه مبارک فجر با حضور استاندار سمنان، مدیران کل دستگاه های اجرایی و مسئولان اجرایی محلی افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

علی آبادی افزود: مابقی پروژه ها در ایام الله دهه مبارک فجر با حضور مسئولان اجرایی و ارشد شهرستان دامغان در سطح این شهرستان افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دهه مبارک فجر هیچگونه آغاز عملیات اجرایی پروژه ای در سطح شهرستان دامغان نخواهیم داشت افزود: با توجه به اینکه سیاست های دولت مبنی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی است بر این اساس هیچگونه پروژه ای در این شهرستان کلنگ زنی نخواهد شد.

وی اضافه کرد: امیدواریم با افتتاح و بهره برداری از این تعداد پروژه عمرانی مردم ولایتمدار این شهرستان از خدمات بیشتر و بهتر نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره ببرند.

فرماندار شهرستان دامغان در خاتمه تصریح کرد: یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت مهرورز و خدمتگزار این است که بتواند خدمات مطلوب و شایسته به مردم ارائه کند و مسئولان استان سمنان و شهرستان دامغان نیز در این راستا گام بر می دارند که انشاء الله مورد تایید عموم مردم شریف دامغان قرار می گیرد.