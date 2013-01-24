کسب 3 امتیاز دربی بسیار مهم است/ پزشکان به کریمی اجازه بازی ندادند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز پنجشنبه در نشست خبری پیش از دربی 76، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی با استقلال 3 امتیاز دارد اما این بازی تحت تاثیر هیجانات و احساسات مخصوص به خودش است. البته نگرانی ما غیبت کریمی و مصدومیت حقیقی است. کریمی قطعا نمیرسد اما وضعیت حقیقی امروز مشخص میشود.
وی با اشاره به اینکه بازیکنان پرسپولیس تمرینات خوبی را در هفته گذشته انجام دادهاند، ادامه داد: بازیکنان آمادگی خوبی برای رویارویی با استقلال داشته و تمام هدفشان موفقیت در این دیدار است.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا موفقیت در دربی ملاک سنجش خوبی برای موفقیت کادر فنی جدید این تیم است؟، اظهار داشت: ما راهی را شروع کردهایم و میخواهیم به موفقیت برسیم. خدا را شکر بچهها در این مدت به من کمک کردهاند. همیشه گفتم کوچکترین نقش را در موفقیت تیم داشتم و بازیکنان من حساسیت را درک و از شرایط آگاهند.
وی اضافه کرد: هدفمان کسب 3 امتیاز این بازی است، این مسئله برای ما خیلی مهم است زیرا با گرفتن امتیاز کامل این دیدار میتوانیم امیدوار باشیم که به جمع تیمهای بالای جدول نزدیک شویم.
خبرنگاری این سئوال را مطرح کرد که اکثر مربیان برای اینکه این دیدار مساوی شود ریسک نمیکنند، آیا شما هم اینگونه هستید؟ که گلمحمدی پاسخ داد: تیمی که میخواهد پیروز شود، ابتدا نباید گل بخورد. این یک اصل مهم در فوتبال است. یکی از وظایف ما و مدافعان در فاز دفاعی این است که گل نخوریم و در نهایت اگر از موقعیتها استفاده کنیم، میتوانیم در هر دیداری برنده شویم.
وی در مورد اظهارات علی کریمی که گفته است هر طور شده میخواهد در این دیدار بازی کند گفت: وضعیت علی طوری نیست که حتی با زدن آمپول هم وارد بازی شود او خیلی تلاش کرد و در این مدت صبح و بعدازظهر تمرینات فیزیوتراپی را انجام داد اما متاسفانه پزشکان اجازه بازی به او ندادند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه احتمال قرار گرفتن نام علی کریمی در فهرست 18 نفره پرسپولیس هم وجود ندارد، گفت: امیدوارم هر چه زودتر علی بهتر شود و بتوانیم از او در بازیهای آینده استفاده کنیم.
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