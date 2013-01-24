اولین گردهمایی اعضای باشگاه امدادگران و نجاتگران کشور در قم برگزاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست جمعیت هلال احمر استان قم در اولین گردهمایی اعضای باشگاه امدادگران و نجاتگران کشور که در قم برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین ارکان خدمت رسانی در جمعیت هلال احمر نیروهای انسانی داوطلب است که بیشترین فعالیت های عملیاتی با استفاده از این نیروها صورت میگیرد.



علیرضا حاجی ظهیری گفت: سازمان امداد و نجات کشور در راستای جذب و نگهداری، سازماندهی این نیروها و افزایش تعاملات بیشتر و نیز همکاری این عزیزان با جمعیت، باشگاه امدادگران و نجاتگران را درسراسر کشور تاسیس نمود.



وی افزود: کمیته اجرایی کشور که منتخب امدادگران سراسر کشور است مسئول دریافت و گردآوری نظرات کمیته های انسانی و پیگیری طرحهای برتر میباشدکه در این گردهمایی در راستای حل مشکلات رفاهی و بیمه امدادگران تصمیماتی اتخاذ شد.



حاجی ظهیری نظرات باشگاه‌های استانی در خصوص دستور العملها و انعکاس آن به سازمان امداد و نجات را از وظایف کمیته های باشگاه کشوری امداد و نجات دانست و اذعان داشت: جهت ارتقای سطح آگاهی و توان افزایی و نیز برگزاری آموزشهای تخصصی ویژه امدادگران و نجاتگران اقداماتی می بایست صورت پذیرد.



در این گردهمایی مقرر شد که سامانه پیامکی امدادگران کشور راه اندازی شود.



برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گزاری در قم



معاون برنامه ریزی استاندار قم در جمع کمیته‌های برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گزاری استان قم بیان کرد: مجموعه مدیریتی استان، حامی سرمایه گزاران در استان قم خواهد بود.



سید رضا دهناد در جمع کمیته های برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گزاری استان قم با بیان اینکه این همایش در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این همایش با بهره گیری از نگاه اقتصادی مجموعه مدیریت استان شکل گرفته است.



وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های اقتصادی استان قم، افزود: استان قم در حوزه‌های مختلف نظیر حوزه گردشگری، حمل و نقل، صنعت و معدن، کشاورزی، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و پروژه های شهرداری شهر مقدس قم، دارای ظرفیت های اقتصادی ویژه ای است که در این همایش تلاش می شود تا این ظرفیت های معرفی شود.



معاون برنامه ریزی استاندار قم با بیان اینکه این همایش با سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی برگزار خواهد شد، اعلام کرد: نخستین همایش فرصت های سرمایه گزاری استان قم با دو محور آماده سازی فرصت های سرمایه گزاری و جذب سرمایه گزار از دیگر کشورهای منطقه برگزار می شود.



وی در ادامه افزود: مجموعه مدیریتی استان قم در تلاش است با استفاده از تمام ظرفیت های استان، فرصت های اقتصادی استان را به سرمایه گزاران معرفی نماید و زمینه ارتقاء اقتصادی استان را فراهم سازد.



دهناد با اشاره به کمیته عمران شهری این همایش، اظهار داشت: یکی از کمیته‌های موثر و پرتلاش، کمیته عمران شهری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گزاری استان قم است که با تمام ظرفیت های موجود در عرصه جذب سرمایه گزار و معرفی فرصت های سرمایه گزاری گام برمی دارد.



دومین همایش ملی برند سازی مجتمع‌های تجاری و مراکز خرید برگزار شد



دومین همایش ملی برند سازی مجتمع های تجاری و مراکز خرید با سخنرانی 8 تن از اساتید برجسته کشور صبح پنج‌شنبه در مجتمع شهر آفتاب برگزار شد.



در ابتدای این همایش روح الله بیطرفان دبیر اجرایی همایش طی سخنانی اظهارداشت: این همایش با هدف دست یافتن به راهکارهای علمی در عرصه برندسازی و تسهیل فروش و جلو گیری از چالش های موجود در مجتمع ها و مراکز خرید برگزارمی شود.



وی با بیان اینکه اولین همایش در بهمن سال گذشته در تهران برگزار شد بیان داشت:امسال نیز تصمیم گرفتیم تا با توجه به ظرفیت های که درساخت مجتمع های عظیم تجاری و مراکز خرید در قم وجود دارد این همایش را در قم برگزار کنیم.



دبیر اجرایی دومین همایش ملی برند سازی مجتمع های تجاری و مراکز خرید افزود: ما سعی کردیم که در این همایش از بهترین اساتید برجسته دعوت کنیم.



پرداختن به امر مدیریت برند و برندسازی یک ضرورت است



عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی و دبیر علمی دومین همایش ملی برند سازی مجتمع های تجاری و مراکز خرید نیز در این همایش گفت: امروزه پرداختن به امر مدیریت برند و برندسازی بر بسیاری از بزرگان حوزه اقتصاد و سیاست ایران واضح و آشکار است.



دکتر شهریار شفیعی با بیان اینکه تلاش های چند ساله اخیر خبرگان حوزه برندسازی، مسوولین، اساتید دانشگاهی، اصحاب صنعت و ارباب تجارت، همه به آنجا رسیده است که امروزه دیگر پرداختن به امر مدیریت برند و برندسازی بر بسیاری از بزرگان حوزه اقتصاد و سیاست ایران واضح و آشکار است اظهار داشت: اکنون این پرسش پیش می آید که نیل به این مقصود آفرینش ثروت و نام آوری از گذرگاه برندسازی چگونه میسر و ممکن است که متاسفانه پاسخگویی به این پرسش صحیح چندان سهل و سریع نیست و دلیل آن تنوع و گستره های متفاوت برندسازی است.



وی گفت: لذا پیچیدگی های این حوزه ما را بر آن داشته تا برای دست یافتن به راه حل های عملی، گامی فراتر از بحث های پایه ای علمی که لزوم و وجوب آنها بر هیچ کس پوشیده نیست برداریم و پای به سرای عملی سازی علم که همانا فناوری است بگذاریم.



دبیر علمی همایش افزود: در این راستا مجموعه همایش های فناوری های برندسازی تلاش بر آن دارد تا در این گام با محوریت قراردادن حوزه فروشگاههای زنجیره ای مجتمع های تجاری،‌ هایپرمارکت ها، نمایشگاه های تجاری،صادراتی و شعب بانکها به شفاف سازی مراحل برندسازی در این اماکن بپردازد.

