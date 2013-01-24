به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان شناس ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کنگان اظهار داشت: برنامههای بسیار خوبی برای دهه فجر در شهرستان کنگان طراحی شده است که باید همه مسئولان برای برگزاری هر چه باشکوهتر و با کیفتتر این برنامهها تلاش کنند.
وی با اشاره به برگزاری این برنامههای در شهرها و روستاهای مختلف این شهرستان، اضافه کرد: در دهه فجر امسال افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 128 پروژه را در شهرستان کنگان داریم که برای اجرای پروژههای مذکور بیش از 116 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
فرماندار کنگان با اشاره به میزان اعتبارات بخشهای مختلف این پروژهها، ادامه داد: برای پروژههای قابل افتتاح 66 میلیارد تومان اختصاص یافته است و همچنین 50 میلیارد تومان مربوط به کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی است.
وی بر برگزاری باشکوه میلاد با سعادت پیامبر مکرم اسلام (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: مردم کنگان همواره در مراسمات مذهبی حضوری باشکوه و درخشان دارند و باید این جشنها با کیفیت و در خور شان برگزار شود.
یزدان شناس در ادامه از برگزاری نمایشگاه عرضه کالا در اواخر سال خبر داد و افزود: امروز مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی باید با جان دل برای خدماترسانی به مردم از هم سبقت بگیرند و نباید کمکاری و اهمال صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم تببین و معرفی خدمات ارائه شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: امروز دشمنان به دنبال زیر سئوال بردن ارزشها و معنویات هستند و برگزاری مراسمات دهه فجر و مشارکت مردم در این مراسمات گامی برای مقابله با توطئه دشمن است.
ضرورت تلاش برای تسریع در تکمیل مصلای کنگان
امام جمعه کنگان نیز در این نشست با اشاره به روند کند اجرای پروژه مصلای بزرگ کنگان، اظهار داشت: این روند اجرایی به هیچ وجه رضایت بخش نیست که انتظار میرود با همت مسئولان ذیربط این پروژه در زمان این دولت به مرحله بهرهبرداری نهایی برسد.
حجتالاسلام محمود محمودی با تاکید بر لزوم تلاش همه مسئولان برای تکمیل پروژههای دینی و مذهبی، تصریح کرد: توسعه زیرساختهای دینی و مذهبی باید مورد توجه بیشتر مسئولان قرار گیرد و از مسئولان انتظار داریم نسبت به تکمیل مصلای کنگان اهتمام ورزند.
امام جمعه کنگان با اشاره به همدلی امت اسلامی در شهرستان کنگان، بیان داشت: وحدت کمنظیر شیعه و سنی در این شهرستان مثال زدنی است.
وی با تبریک دهه فجر، این ایام را در تاریخ این مملکت یک مقطع مهم و تاریخی دانست و خاطرنشان ساخت: مردم مومن و مسلمان ایران با ولایتمداری پشت سر امام خمینی(ره) قرار گرفتند و رژیم طاغوت را سرنگون کردند و این افتخاری بزرگ است.
امام جمعه کنگان با تاکید بر لزوم آشناسازی نسل امروز باید با دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی، افزود: بیان خدمات نظام دینی در چند دهه گذشته تکلیف همه مسئولان است و دهه فجر فرصتی مغتنم برای بازگویی خدمات نظام و اثبات کارآمدی نظام دینی است.
محمودی با تاکید بر عملگرایی و پرهیز از روی آوردن به شعار خاطرنشان کرد: ارزش یک مدیر موفق به اثبات ولایتمداری با عمل است و شعار دادن و دم زدن از ولایت در حرف هرگز ملاک ولایتمداری نیست.
وحدت رمز موفقیت نظام اسلامی است
امام جمعه سیراف نیز در این نشست با اشاره به وحد شیعه و سنی در شهرستان کنگان، اظهار داشت: وحدت رمز موفقیت نظام اسلامی بوده و پیروی از سنت و سیره عملی پیامبر اکرم (ص) تکلیف بزرگ امت اسلام است.
حجتالاسلام صادق صادق عاشوری افزود: اجرای اخلاق و منش پیامبر(ص) در اجتماع و بهویژه توسط مدیران در برخورد با ارباب رجوع باید سرلوحه و نصبالعین قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت برنامههای دهه فجر اذعان داشت: دهه فجر در سیراف برنامههای ارزشمندی برگزار میشود و انتظار داریم شاهد افزایش کیفیت برنامهها باشیم.
امام جمعه سیراف اذعان داشت: خدمات نظام در 34 سال اخیر در تمام شهرها و روستاها انجام گرفته و مردم از خدمات ارائه شده رضایت دارند.
امام جمعه اهل سنت کنگان نیز در این نشست شهرستان کنگان را به عنوان الگوی ارزشمند وحدت شیعه و سنی معرفی کرد و گفت: هماکنون شیعه و سنی در کنار همدیگر زندگی میکنند و وحدت امت اسلامی در شهرستان کنگان میتواند الگویی برای دیگر امت اسلامی باشد.
شیخ محمد جمالی با اشاره به اهمیت هفته وحدت افزود: هفته وحدت از برکات و دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) است.
جمالی با تاکید بر لزوم وحدت و همدلی برای پیشرفت، تصریح کرد: به برکت نظام دینی و تحقق منویات ناب امام خمینی(ره) و خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری وحدت امت اسلامی در این شهرستان میتواند الگویی برای دیگر امت اسلامی باشد.
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