امکانات برای کتابخوانی بسیج شود/ لزوم ایجاد مکان دائمی نمایشگاه کتاب درالبرز

حجت الاسلام محسن کازرونی در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب استانی البرز در باغ گلهای شهید چمران کرج کتاب قرآن را معجزه دین وکتابی آسمانی هدیه ای از جانب خداوند برای بشریت دانست و گفت: از این جهت کتاب برای مسلمانان بیش از سایر ادیان حائز اهمیت است.

وی افزود: این اهمیت تاجایی است که حتی در قرآن نیز بر قلمی که برای نگاشتن کتاب بکار می رود قسم آورده شده است.

امام جمعه کرج کتاب را هویت ساز جامعه دینی و اسلامی دانست و تصریح کرد: هویت ایرانیان از گذشته تا به اکنون مرهون کتاب بوده است چرا که ذکریاها، ابن رازی ها، ابوریحان ها و... از موهبت کتاب ماندگار و جاوید شده اند و دستاوردهایشان در قالب محفوظات نسل به نسل منتقل شده است.

حجت الاسلام محسن کازرونی با اشاره به اهمیت پرداختن به مقوله کتابخوانی ادامه داد: در برخی از کشورها مانند امریکا که 300 سال است پا گرفته اند شاید غفلت ازکتاب چندان تفاوتی نداشته باشد اما در کشورما با سابقه فرهنگی تاریخی این موضوع اهمیت می یابد و چه بسا غلفت از آن موجب ضربه زدن به هویت ما باشد.

نماینده ولی فقیه دربخش دیگری بر لزوم ایجاد مکانی دائمی دراستان تاکید کرد و گفت: جمعیت کثیر دانشجو و دانش آموز دراین استان می طلبد که محلی دائمی برای نمایشگاه های کتاب ایجاد شود.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات ومنویات مقام عظمی ولایت پیرامون ترویج فرهنگ کتاب افزود: کلیه امکانات و نیروها باید برای ترویج فرهنگ کتابخوانی بسیج عمومی شوند؛ وحتی شده کتابخانه ای کوچک در خانه ها ایجاد گردد تا هرچه بهتر شاهد ترویج فرهنگ کتابخوانی باشیم.

امام جمعه کرج در پایان خلاصه نویسی از کتاب های خوانده شده را سنتی قدیمی و تاثیر گذار ذکر کرد و گفت: خواندن کتاب تنها به مرورکلی نباید محدود شود؛ با خلاصه برداری از یک کتاب می توان غنای مفهومی را تا سالها از خواندن یک کتاب در حافظه مکتوب داشت.