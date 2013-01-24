بهره برداری از 22 پروژه آبرسانی همزمان با دهه فجر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، علی صمدنژاد ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: علاوه بر این پروژه های افتتاحی در سطح استان 39 پروژه ابرسانی نیز در مناطق زلزله زده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: پس از انجام این پروژه ها 48 روستا در استان از نعمت آب اشامیدنی برخوردار خواهند شد.

صمدنژاد افزود: اجرای این پروژه ها سبب بهره برداری یازده هزار خانوار با جمعیت 39هزار و 600 نفر در روستاهای استان از آب سالم خواهد شد و مشکل کم آبی در بسیاری از نقاط استان حل خواهد شد.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از این اقدامات پروژه آبرسانی به شهر خداجو در مراغه است که با اجرایی شدن آن مشکل کمبود آب در این منطقه حل می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی درخصوص اعتبارات این پروژه ها گفت: برای ساخت چهار هزار متر مکعب مخازن ذخیره آب ٫ 83 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است .

وی ادامه داد: از پروژه های آبرسانی 39 روستای زلزله زده که ساخت و ساز آنها به اتمام رسیده نیز در این ایام مبارک بهره برداری خواهد شد.