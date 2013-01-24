توسعه استان قزوین با شتاب مناسبی پیش می رود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر پنجشنبه در دیدار با جمعی از مدیران استان سمنان افزود: استان قزوین در چهار محور اصلی صنعت، کشاورزی، گردشگری و آموزش عالی براساس اسناد استانی بالادستی مسیر توسعه را طی می کند و در برنامه چهارم موفقیت های خوبی در استان بدست آمده و در برنامه پنجم توسعه نیز برنامه های خوبی پیش بینی شده است.

قرآن آموزی 12 هزار نفر در استان

وی یکی از عوامل پیشرفت در این استان را ترویج قرآن کریم اعلام و تصریح کرد: با شکل گیری شورای قرآن در استان قزوین در حال حاضر 12 هزار نفر در استان به قرآن آموزی مشغولند.

عجم افزود: وجود محافل انس، تفسیر قرآن و پرداختن کار علمی موثر در این حوزه از دیگر فعالیت های فرهنگی در این استان است.

وی بیان کرد: قبل از دولت نهم و دهم تعداد 1700 واحد صنعتی فعال در استان وجود داشت که در حال حاضر سه هزار و450 واحد صنعتی فعال در این استان با بیش از130 هزار نفر اشتغال وجود دارد.

استاندار قزوین در ادامه تصریح کرد: تولید محصولات فولادی امروز ببه پنج میلیون تن در سال رسیده و در تولید مصالح ساختمانی، مواد شوینده و شیشه مقام اول را در کشور داریم.

وی افزود: سرمایه گذاری های استان به طور کامل توسط بخش خصوصی صورت گرفته و به دلیل مزیت های مختلف این استان سرمایه گذاران زیادی در این منطقه حضور دارند.

این مسئول همجواری با تهران، حلقه واسطه با چندین استان کشور مرکز بارانداز ملی برای اولین بار در کشور را از دیگر مزیت های استان قزوین اعلام کرد و افزود: همجواری با پایتخت، مرکز ارتباط چندین استان کشور و مرکز بارانداز ملی برای اولین بار در کشور در قزوین راه اندازی شده است که در شش ماه بایستی نیاز حدود 32 میلیون نفر جمعیت کشور را تامین کند که در این راستا تالار بورس، بیمه، حمل و نقل، گمرک نیز بشدت فعال خواهد شد.

عجم با بیان ظرفیت های کشاورزی و راه ارتباطی استان افزود: بیش از دو هزار و500 کیلومتر راه آسفالته در استان وجود دارد که پیشرفت قابل قبولی است و در بخش کشاورزی نیز بسیار فعال و دارای کشاورزی نیمه مدرن و مکانیزه است.

وجود 17 اقلیم آب و هوایی در استان

عجم به وجود نه واحد کشاورزی در استان اشاره کرد و افزود: 17 اقلیم آب و هوایی متفاوت در استان وجود دارد که سالیانه در برخی مناطق بالغ بر500 میلیمتر و در برخی مناطق نیز حدود240 میلیمتر بارش وجود دارد.

وی طراحی300 حوزه تأمین آب، وجود چند حوزه آبریز در استان را از مزیت های بخش کشاورزی اعلام کرد و گفت: وجود چند حوزه آبریز که مهمترین آن حوزه آبریز شاهرود در منطقه الموت قرار دارد از دیگر مزیت های استان در بخش کشاورزی است.

عجم افزود: پیگیراستقرار میز کشمش در استان قزوین هستیم که با تولید حدود40 درصد کشمش کشور با سطح کشت 35 هزارهکتار انگور در تاکستان این منطقه را به قطب مهم انگور کشور تبدیل کرده است و در حال حاضر دشت قزوین با 440 هزارهکتار وسعت، سالانه از محصولات کشاورزی آن دو بار برداشت می شود و اگر مشکل آب نیز حل شود از این شرایط مطلوب بیشتر می توان استفاده کرد.

این مسئول تولید بهترین و کیفی ترین زیتون را در سطح10 هزار هکتاراز دیگر مزیت های استان در بخش کشاورزی برشمرد و اظهارداشت: قبل از دولت نهم و دهم، حدود نه هزار هکتار آبیاری قطره ای و تحت فشار در استان وجود داشت که در حال حاضراین میزان در مرز40 هزار هکتار است و200 هزار هکتار نیز برای دریافت آب در نوبت هستند.

وی در ادامه به خصوصیات منحصر به فرد پسته قزوین با چربی بالا و رنگ دانه های مرغوب اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در حال تجاری سازی این محصولات در استان هستیم.

وی افزود: در استان سمنان نیز به دلیل برخی شباهت ها به استان قزوین از لحاظ نوع خاک محصولات پسته و انگور می تواند کشت شود.

این مسئول در حوزه دامپروری نیز به وجود گوسفند نژاد شال اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه این نوع نژاد گوسفند در بخش شال بوئین زهرا یک نژاد دو قلو زاست با موسسه رویان هماهنگ شده تا تحقیقات لازم در خصوص این نژاد صورت گیرد.

این مسئول افزود: احیاء نژاد گوسفند شال و توسعه آن در استان های همجوار می تواند مسیر خوبی برای کمک و رونق اقتصاد و صادرات استان ها شود.

ثبت یک هزار اثر ملی/ تردد 100 میلیون مسافر

وی یادآورشد: در حوزه گردشگری نیز بیش از یک هزار اثر ملی ثبت شده در استان وجود دارد و برخی از بناهای تاریخی اصفهان مانند چهلستون و عالی قاپو نیز از این مکان های تاریخی در قزوین الهام گرفته و کپی برداری شده است.

عجم تصریح کرد: اولین خیابان ایران به نام سپه در قزوین وجود دارد ولی قزوین نیز مانند استان سمنان از لحاظ زیرساخت ها ضعیف است در حالی که در این استان سالیانه بیش از100 میلیون مسافر تردد می کنند و با پیگیری های مستمر در حال حاضر توسط بخش خصوصی پنج هتل در حال ساخت است.

استاندار مجموعه سعدالسلطنه را نیز به عنوان بزرگترین کاروانسرای منطقه، با کاربری فرهنگی از دیگر مزیت های استان برشمرد و با اشاره به اینکه استان قزوین از لحاظ آموزش عالی نیز در سطح بسیار خوبی قرار دارد تصریح کرد: در حال حاضر140 هزار دانشجو حدود 12 درصد جمعیت استان در رشته ها و مقاطع مختلف در این استان مشغول به تحصیل هستند.

استاندار در ادامه توسعه شهری، وجود تفرجگاههای مناسب، پارک طبیعی1400 هکتاری فدک (باراجین) و باغات سنتی را از دیگر مزیت های استان قزوین برشمرد و خاطرنشان کرد: تبیین اهداف توسعه برای مردم بسیار مهم است و فقدان اطلاع رسانی مستمر و خوب در همه مدیران وجود دارد که بایستی به این امر توجه خاصی شود.

عجم گفت: در حال حاضر بیش از750 هزار نفر جمعیت استان تحت پوشش بیمه های تأمین اجتماعی هستند که این امر بیانگر فعال بودن نیروی کار در استان است.