شدت آلودگی شپش در کودکان دبستانی بالاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوین افزود: آگاهی والدین و آموزگاران از علائم و نشانه‌ها، بهبود رفتارهای بهداشت فردی، تشخیص سریع و درمان به موقع مبتلایان به ویژه در مدرسه‌، گامهای مثبتی برای کنترل این بیماری محسوب می‌شود.

وی گفت: آلودگی به شپش در سر انسان، از آلودگیهای جدی، شایع و یکی از مشکلات بهداشتی جوامع انسانی است.

این کارشناس بهداشت اضافه کرد: این انگل در دختر بچه‌ها بیشتر مشاهده شده است.

نوین با اشاره به اینکه آلودگی به شپش سر، در مراکز تجمعی مانند مدرسه‌ها، پادگانها و خوابگاهها شایع است، اظهار داشت: شپش از خون انسان تغذیه می‌کند و بزاق آن از لخته شدن خون جلوگیری کرده، باعث خارش و التهاب پوستی می شود و این بیماری در بسیاری موارد بدون علامت است.

این کارشناس بهداشت با تاکید بر اینکه این انگل قادر به پریدن نیست بلکه حرکت لغزشی دارد و رنگ آن از طیف خاکستری تا قرمز متغیر است، گفت: چون شپش قادر به تنفس در آب نیست، بنابر این در استخرها منتقل نمی‌شود.

وی اظهار داشت: شپش ماده، طی عمر یک ماهه خود، روزانه چهار تا شش تخم ـ بیضی شکل، سفید رنگ و به اندازه ته سنجاق است و به مو و درز لباس فرد می‌چسبد و پس از 7 روز، نوزادها از تخم که رشک نام دارد خارج می شوند.

نوین با بیان اینکه انگل شپش سر، در لابه لای موهای سر به ویژه در نواحی پشت گوش و پس سر، زندگی و تخم‌گذاری می‌کند و پوست سر را مورد گزش قرار می‌دهد، تاکید کرد: این انگل با چشم غیر مسلح قابل دیدن است و اضافه کرد: دو نوع دیگر شپش، در نواحی مودار بدن و لباسها دیده می‌شود.

این کارشناس بهداشت ضمن بیان اینکه ممکن است شپش سر با شوره سر اشتباه گرفته شود گفت: شوره سر به راحتی از سر و مو جدا می‌شود در حالیکه شپش به ساقه موی سر می‌چسبد و به سختی جدا می‌شود استفاده از وسایل شخصی دیگران و یا تماس مستقیم، راه های انتقال این انگل است.

وی در توضیح نحوه درمان این بیماری با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده انگل در بدن فرد، باید برای درمان او به پزشک، مرکز بهداشتی ـ درمانی یا خانه بهداشت مراجعه کرد، گفت: شانه کردن روزانه موی سر ـ ترجیحا با شانه دندانه ریز، تمیز کردن مرتب برس، شانه، لباسها، روسری و کلاه و عدم استفاده از وسایل شخصی دیگران، راههای پیشگیری از ابتلا به این انگل است.