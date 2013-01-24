رویارویی صبای قم و تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و چهارم لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، مربی قمی برای حضور در مسابقات آسیایی و جهانی مربی تیم ملی وزنه برداری جوانان معلول کشور شد.



این مربی پرتلاش و با تجربه ورزش جانبازان و معلولین قم محمدرضا حبیبی است که در حالی به عنوان مربی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین جوان کشورمان انتخاب شد که پیش از این به عنوان مربی تیم ملی نابینایان کشورمان در رقابت های جهانی امریکا نیز حضور داشته است.



محمدرضا حبیبی با سابقه ریاست هیئت ورزش های بدنسازی و پرورش اندام استان قم و همچنین مربیگری در تیم های مختلف ورزش جانبازان و معلولین و نابینایان و کم بینایان استان قم، تیم ملی را در رقابت های آتی جهانی و آسیایی هدایت می کند.



برای همین منظور با دعوت از 22 وزنه بردار اولین مرحله اردو آمادگی تیم ملی وزنه برداری جوانان دارای معلولیت آغاز می شود و ملی پوشان کشورمان زیر نظر محمدرضا حبیبی مربی قمی خود و سایر اعضای کادر فنی آماده مسابقات مهم پیش رو می شوند.



این در حالی است که بر اساس اعلام انجمن وزنه برداری فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین کشورمان، وزنه برداران نوجوان و جوان دارای معلولیت از 10 استان کشور به این مرحله از برنامه ها و اردوی آماده سازی تیم ملی فراخوانده شدند.



اعزام سه تنیس باز قم به مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور



سه تنیس باز قم از امروز در پیکارهای تنیس روی میز قهرمانی پسران کشور در تلاش برای کسب عناوین برتر با حریفان خود به رقابت می پردازند.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون تنیس روی میز کشورمان رقابت های رده سنی نوجوانان قهرمانی کشور این رشته از امروز پنجشنبه پنجم بهمن ماه با شرکت چهره های شاخص کشور از استان های مختلف برگزار می شود و از قم نیز سه تنیس باز در این مسابقات حضور دارند.



به منظور شناخت ترکیب تیم اعزامی هیئت تنیس روی میز استان قم به پیکارهای تنیس روی میز قهرمانی پسران نوجوان کشور که به میزبانی هیئت فارس در شهر شیراز برگزار می شود، مسابقات انتخابی نوجوانان استان قم برگزار ش و 36 نفر برای مسابقات کشوری در شیراز پیکار کردند که در نهایت مهدی عباسی، علیرضا مسعودی و محمدمهدی اسدی به عنوان سه نفر برتر برای پیکارهای کشوری انتخاب شدند.



رویارویی صبای قم و تراکتور سازی تبریز در هفته بیست و چهارم لیگ برتر



تیم فوتبال صبای قم در بیست و چهارمین هفته دیدارهای فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در خانه خود از تیم تراکتور سازی تبریز پذیرایی می کند.



بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال کشورمان، دیدارهای دو برگشت از دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس روز سه شنبه دهم بهمن ماه وارد هفته هفتم خود می شود و طی آن صبای قم در خانه میزبان و پذیرای تیم تراکتور سازی تبریز خواهد بود.



در این دیدار دو تیم از ساعت 15:30 دقیقه در حالی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند که صبای قم هم اکنون تیم رده هشتم جدول رده بندی به شمار می رود و تیم تراکتور سازی تبریز در مکان دوم جای گرفته است.

