رئیس هیئت هندبال مازندران در سمت خود ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مجمع انتخابات هیئت هندبال مازندران که بعد از ظهر پنجشنبه با حضور رئیس فدراسیون هندبال و مسئولان ورزش استان و اعضای مجمع در بابل برگزار شد، خسرو ابراهیم زاده با کسب 14 رای از مجموع رای جمع آوری شده برای دوره چهار ساله دوم به سمت رئیس هیئت هندبال مازندران انتخاب شد.

خسرو ابراهیم زاده، رئیس هیئت هندبال مازندران در سخنانی در این مجمع با اشاره به اینکه یکی از کمبودهای اساسی در این رشته ورزشی استان، نبود سالن های تخصصی هندبال است، اظهار داشت: مازندران از نداشتن سایت ساحلی رنج می برد.

وی با بیان اینکه تیم هندبال استان امسال در مسابقات بین المللی در قبرس شرکت کرده بود، تصریح کرد: 29 دوره و همایش آموزشی برای مربیان و داوران هندبال استان برگزار شده است.

ابراهیم زاده از آغاز استعدادیابی در رشته هندبال با همکاری آموزش و پرورش در شهرهای مازندران خبر داد و گفت: استعدادیابی و برگزاری دوره های مربیگری در دوره جدید از اولویت های کاری این هیئت است.

رئیس هیئت هندبال مازندران با اشاره به اینکه مازندران از استانهای با استعداد و برخوردار در توسعه هندبال ساحلی است، از رئیس فدراسیون خواست در ایجاد سایت های هندبال ساحلی در این استان حمایت و اهتمام جدی کند.

مازندران دارای هزار و 500 ورزشکار سازمان یافته است.