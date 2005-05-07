سهم ايران در فناوري اطلاعات 01/0 درصد است

داود عبد الهي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر " با بيان اين مطلب گفت : جامعه دانش مدار و مبتني بر دانايي جامعه اي است كه فناوري اطلاعات در توسعه آن نقش اساسي دارد .

وي افزود :علت عدم توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشورمان ، فقدان توانمندي هاي لازم در كشور نيست بلكه مشكل فرهنگي در زمينه بكارگيري ابزارهاي فناوري اطلاعات مخصوصا ماهواره ها است.

عبد الهي با بيان اينكه تصوربرخي از مردم جهان سوم از فن آوري اطلاعات ماهواره است تصريح كرد : اشتباه بيشتر ساكنان جهان سوم در اينست كه تصور مي كنند ماهواره ها تنها نقش انتقال دهنده برنامه هاي تلويزيوني ،آن هم از نوع سر گرم كننده و تبليغاتي را دارند و با اين پندار ،به اين پديده تازه علمي گاه با شك ترديد وگاه با ترس و وحشت و زماني با خشم و نفرت مي نگرند در حالي كه امروزه ماهواره ها در زير بناي ساختار ارتباطات و اطلاعات به يك بخش مهم و عمده تبديل شده اند و هيچ كشوري را نمي توان از چنين پديده هايي بي نياز دانست .

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد كرد : كشورهاي جهان سوم ، قبل از آنكه به فكر مبارزه با تكنولوژي و يا جلوگيري از اشاعه آن باشند به اين امر بيانديشند كه،چگونه مي توان بجا و مناسب از تكنولوژي جديد استفاده كرد و راه صحيح استفاده از آن را به مردم بياموزند .

وي گفت : فقدان مديريت دانش را بايد يكي ازموانع توسعه علمي دانست يعني نمي دانيم چه مي خواهيم و به كجا قرار است برسيم .