شناسایی نقاط زلزله خیز کهگیلویه و بویراحمد ضروری است/ نبود نقشه پهنه بندی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان گفت:با توجه به زلزله خیز بودن کشور و وارد شدن تلفات وخسارات فراوان از این طریق و همچنین قرارگرفتن برخی از نقاط استان بر روی کمربند زلزله، شناسایی نقاط زلزله خیز ضروری است.

وی با اشاره به نبود نقشه ریز پهنه بندی در استان افزود: تهیه طرح مطالعاتی پهنه بندی زلزله و تهیه نقشه شتاب در سطح استان در زمینه زلزله شناسی و زلزله نگاری،‌ در سال 92 اجرایی شود.

صابری تاکید کرد: اجرایی شدن این طرح با مسئولیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان و با واگذاری به یکی از مراکز علمی ،‌ تحقیقاتی و پژوهشی مطرح کشور، با هدف شناسایی مناطق زلزله خیز استان انجام شود.

استاندار تصریح کرد: شناسایی نقاط زلزله خیز و آسیب پذیری شرایط گسلی استان برای توسعه به ویژه در نقاط نفت خیز، گازخیز و خطوط انتقال نفت و گاز، اجرای پروژه های زیربنایی و ابنیه فنی نظیر ساختمان ها، ‌پل ها، ‌راه ها ‌ و همچنین پیشگیری از وارد آمدن خسارات احتمالی لازم و ضروری است.

وی همچنین در ادامه به اهمیت مبحث سلامت و امنیت مواد غذایی تاکید کرد و در خصوص جمع آوری دوره گردها و دستفروش های مواد غذایی از سطح جامعه دستور اقدام داد.

صابری گفت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظف به بازدید از تمامی مراکز ترک اعتیاد استان و ارائه گزارش در جلسه آتی شورای برنامه ریزی و توسعه هستند.

وی همچنین بر ضرورت حضور اعضای شورای برنامه ریزی در جلسات شورا به صورت فعالانه و آگاهانه تاکید کرد.