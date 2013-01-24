استخراج 14 میلیون تن ماده معدنی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برنامه های بزرگداشت دهه فجر اظهارداشت: هم اکنون 401 معدن با ظرفیت تولید 14 میلیون تن مواد معدنی و ایجاد اشتغال برای پنج هزار نفر در استان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی کلکسیون سنگ های تزئینی در کشور به شمار می رود افزود: آذربایجان غربی با داشتن 80 نوع و رنگ سنگ تزئینی از قطب های مهم سنگ های تزئینی کشور به شمارمی رود.

اکبری ادامه داد: این در حالی است که تعداد معادن فعال استان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 36 مورد بود که با به کارگیری 205 نفر سالانه 280 هزار تن مواد معدنی استخراج می کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی غربی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر دو هزار و 811 واحد صنعتی با پروانه در استان فعالیت دارند که توانسته اند با سرمایه گذاری هفت هزار میلیارد تومانی برای 61 هزار نفر شغل ایجاد کنند.

اکبری گفت: قبل از پیروزی انقلاب تنها 36 واحد صنعتی در استان فعالیت می کردند که در این واحدها پنج میلیارد و 200 میلیون تومان سرمایه گذاری و برای 4 هزار نفر شغل ایجاد شده بود.

وی به دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه های صنعت و معدن استان اشاره و عنوان کرد:در حال حاضر سه هزار و 212 واحد صنعتی و معدنی در استان فعالیت می کنند که سه هزار و 140 مورد از این واحدها پس از پیروزی انقلاب اسلامی راه اندازی شده اند.

اکبری بهره برداری از 18 کارخانه تولید کنسانتره و میوه با ظرفیت تولید 90 هزار تن و بهره برداری از چهار کارخانه تولید سیمان با ظرفیت تولید چهار میلیون و 300 هزار تن را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش صنعت استان برشمرد.

افتتاح 14 طرح صنعتی و تولیدی با آغاز دهه مبارکه فجر در آذربایجان غربی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ادامه از افتتاح 14 طرح تولیدی و صنعتی در ایام دهه مبارک فجر امسال در استان خبر داد.

اکبری اشاره به اینکه برای راه اندازی طرح های افتتاحی در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی 960 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است، افزود: با بهره برداری از این طرح ها برای 671 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

وی گفت:هشت مورد از طرح های مذکور آماده افتتاح است که با سرمایه گذاری بالغ بر 530 میلیارد ریال برای 281 نفر شغل ایجاد کرده است.

اکبری همچنین با بیان انکه شش طرح دیگر نیز در دست بررسی است، اظهار داشت: برای راه اندازی این طرح ها 43 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی یاد آور شد: تولید انواع لوله های اسپرال، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و غیره از جمله طرح های افتتاحی سازمان صنعت، معدن و تجارت در ایام دهه مبارک فجر امسال است.