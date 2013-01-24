کاهش متوسط زمان اقامت بیماران در مرکز قلب شهید رجایی

به گزارش خبرنگار مهر، بخشهای جدید بیمارستان قلب شهید رجایی روز پنج شنبه با حضور دکتر محمدرضا منصوری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح شد.

بخش ICU بیمارستان قلب شهید رجایی شامل 9 یونیت است که 36 تخت دارد. بخش دیپلمات این بیمارستان نیز با 11 تخت بستری برای گسترش توریسم سلامت و پذیرش بیماران خارجی از جمله طرحهایی بود که امروز آغاز به کار کرد. در این بین بخش VIP برای بیمارانی که برای مدت زمان کوتاهی در بیمارستان برای درمان مستقر می‌شوند در نظر گرفته شده‌ است.

دکتر علیرضا جلالی رئیس این مرکز درمانی در مراسم افتتاح بخشهای جدید بیمارستان قلب شهید رجایی، با اعلام اینکه در حال حاضر 91 عضو هیئت علمی تمام وقت در این بیمارستان فعالیت می‌کنند، گفت: 577 تخت مصوب و 601 تخت ثابت در این بیمارستان وجود دارد و طی سالهای اخیر ضریب اشغال تختها به 78.5 درصد رسیده ولی در روزهای فعال هفته ضریب اشغال تختهای بیمارستان بالای 93 درصد است.

به گفته وی، متوسط اقامت بیمار در بیمارستان قلب شهید رجایی در سالهای گذشته 9 روز بود که امسال به 6.7 روز رسید و در نظر داریم برای سال آینده این رقم را به 5 روز برسانیم.

به گفته رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی، دوره‌های پزشکی قانونی، پزشکی اجتماعی و طب ورزشی برای نخستین بار در کشور برای دستیاران این بیمارستان برگزار شد.

جلالی ادامه داد: تاکنون 4 مرکز تحقیقاتی داشتیم که امسال یک مرکز به آن اضافه شد و تا سال 95 تعداد مراکز تحقیقاتی این بیمارستان به 9 مرکز افزایش خواهد یافت.