به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حبیب الله موسوی در همایش " تحریرالوسیله، شروح و تعلیقات" که پیش از ظهر پنج شنبه در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم برگزار شد، گفت: کتاب تحریر الوسیله و تفسیر الشریعه به حق کتاب های جامعی هستند و با ید همایشی اینچنین برای بررسی آن برگزار می شد.

وی ادامه داد: همه علما و اساتید که خدمتشان رسیده ایم سفارش کرده اند که امام خمینی(ره) هنوز در حوزه های علمیه مظلوم هستند و از کوتاهی های ما در جهت شناساندن ایشان به طلاب گله کردند.

موسوی افزود: امامی که موسس جامعه اسلامی بودند و در زمان حیات آیت الله بروجردی بعد از ایشان شلوغترین کلاس ها را داشتند، باید بیش از این شناخته شوند.

مدیر دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره) در قم گفت: انتظاراتی از حوزه های علمیه و روحانیت در مورد ایشان وجود دارد که انجام نگرفته است، باید توجه کرد که هم اکنون چه میزان از اساتید سطوح پایه و دیگر سطوح از متون و دروس ایشان استفاده می کنند و طلاب جوان تا چه حد ایشان را می شناسند.

موسوی تاکید کرد: این کار نیاز به همکاری بزرگان حوزه ها دارد تا از ذخائر علمی و فقهی ایشان استفاده کامل شود، به خصوص در حال حاضر که عرفان های نوظهور ایجاد شده است بسیاری از کتب امام خمینی (ره) می تواند گره گشا باشد.