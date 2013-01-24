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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

موسوی تاکید کرد:

لزوم توجه بیش از پیش حوزه‌های علمیه به سیره فقهی و علمی امام خمینی(ره)

لزوم توجه بیش از پیش حوزه‌های علمیه به سیره فقهی و علمی امام خمینی(ره)

قم - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره) در قم بر لزوم توجه بیش از پیش حوزه های علمیه به سیره فقهی و علمی بنیان گذار جمهوری اسلامی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حبیب الله موسوی در همایش " تحریرالوسیله، شروح و تعلیقات" که پیش از ظهر پنج شنبه در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم برگزار شد، گفت: کتاب تحریر الوسیله و تفسیر الشریعه به حق کتاب های جامعی هستند و با ید همایشی اینچنین برای بررسی آن برگزار می شد.

 وی ادامه داد: همه علما و اساتید که خدمتشان رسیده ایم سفارش کرده اند که امام خمینی(ره) هنوز در حوزه های علمیه مظلوم هستند و از کوتاهی های ما در جهت شناساندن ایشان به طلاب گله کردند.
 
موسوی افزود: امامی که موسس جامعه اسلامی بودند و در زمان حیات آیت الله بروجردی بعد از ایشان شلوغترین کلاس ها را داشتند، باید بیش از این شناخته شوند.
 
مدیر دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره) در قم گفت: انتظاراتی از حوزه های علمیه و روحانیت در مورد ایشان وجود دارد که انجام نگرفته است، باید توجه کرد که هم اکنون چه میزان از اساتید سطوح پایه و دیگر سطوح از متون و دروس ایشان استفاده می کنند و طلاب جوان تا چه حد ایشان را می شناسند.
 
موسوی تاکید کرد: این کار نیاز به همکاری بزرگان حوزه ها دارد تا از ذخائر علمی و فقهی ایشان استفاده کامل شود، به خصوص در حال حاضر که عرفان های نوظهور ایجاد شده است بسیاری از کتب امام خمینی (ره) می تواند گره گشا باشد.
کد مطلب 1799412

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