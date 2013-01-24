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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

خسروی:

3900 بهره بردار دامی در گالیکش فعالیت می کنند

3900 بهره بردار دامی در گالیکش فعالیت می کنند

گالیکش - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی گالیکش تعداد خانوارهای بهره بردار دامی در شهرستان را 3900 نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد خسروی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در جهاد کشاورزی افزود: 10 هزار راس گاو و گوساله، 65 هزار راس گوسفند و بز، مرغدرای گوشتی  11 واحد با ظرفیت 310 هزار قطعه در هر دوره در شهرستان وجود دارد.

وی اظهار داشت: همچنین شش واحد مرغ مادر، 600 راسل گاوداری شیری، یک واحد پرورش اسب با 50 راس نیز در منطقه فعال هستند.

وی عنوان کرد: سطح زراعت پاییزه گندم در منطقه 15 هزار و773 هکتار و کلزا سه هزار و 632 هکتار بوده است.

خسروی بیان داشت: همچنین امسال 380 تن فسفات و 50 تن اوره بین کشاورزان منطقه توزیع شده است.

مدیرجهاد کشاورزی گالیکش بیان داشت: افزایش قیمت تضمینی گندم، الگوی کشت، آزادسازی نهاده های کشاورزی و افزایش شرکت های کشت و صنعت در افزایش تولید موثر است.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین کارخانه جوجه کشی با عنوان ماکیان مهر با ظرفیت سه میلیون و 97 هزار تخم در هر 21 روز در این منطقه فعالیت دارد، گفت: میزان تولید جوجه یکروزه 45 میلیون قطعه در سال است که بیش از یک میلیون قطعه در سال به ترکمنستان تولید می شود.

خسروی یادآورشد: 25 تن پیله تر در شهرستان تولید می شود که مرغوبترین نوع پیله استان است که در این زمینه نمونه کشوری شناخت شد.
کد مطلب 1799414

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