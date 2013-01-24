3900 بهره بردار دامی در گالیکش فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صمد خسروی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در جهاد کشاورزی افزود: 10 هزار راس گاو و گوساله، 65 هزار راس گوسفند و بز، مرغدرای گوشتی 11 واحد با ظرفیت 310 هزار قطعه در هر دوره در شهرستان وجود دارد.

وی اظهار داشت: همچنین شش واحد مرغ مادر، 600 راسل گاوداری شیری، یک واحد پرورش اسب با 50 راس نیز در منطقه فعال هستند.

وی عنوان کرد: سطح زراعت پاییزه گندم در منطقه 15 هزار و773 هکتار و کلزا سه هزار و 632 هکتار بوده است.

خسروی بیان داشت: همچنین امسال 380 تن فسفات و 50 تن اوره بین کشاورزان منطقه توزیع شده است.

مدیرجهاد کشاورزی گالیکش بیان داشت: افزایش قیمت تضمینی گندم، الگوی کشت، آزادسازی نهاده های کشاورزی و افزایش شرکت های کشت و صنعت در افزایش تولید موثر است.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین کارخانه جوجه کشی با عنوان ماکیان مهر با ظرفیت سه میلیون و 97 هزار تخم در هر 21 روز در این منطقه فعالیت دارد، گفت: میزان تولید جوجه یکروزه 45 میلیون قطعه در سال است که بیش از یک میلیون قطعه در سال به ترکمنستان تولید می شود.



خسروی یادآورشد: 25 تن پیله تر در شهرستان تولید می شود که مرغوبترین نوع پیله استان است که در این زمینه نمونه کشوری شناخت شد.